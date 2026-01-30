Dinamo prodaje napadača u Serie A kod hrvatskog reprezentativca

Sandro Kulenović pred odlaskom je iz Dinama. Zagrebački napadač tražena je roba čak i u klubovima iz liga petica, a čini se da je sada došla ponuda koja je zadovoljila Dinamo.

Naime, Sport Klub piše da je sve dogovoreno između Dinama i Torina i da će Kule uskoro put Italije. Riječ je o posudbi do kraja sezone, ali uz obvezni otkup ugovora ako Torino ostane u prvoligaškom društvu. Posudba je vrijedna pola milijuna eura, a ukupan transfer bi trebao doseći tri i pol milijuna eura.

Prvotno je Dinamo bio pred dogovorom s Veronom, ali ponuda Torina je bila bolja i Kulenović će svlačionicu dijeliti s Nikolom Vlašićem. Kulenović ove sezone dijelio je minutažu s Beljom i u 26 nastupa skupio 10 golova. Odlazi u trenutačno 16. momčad Serie A.

