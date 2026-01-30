Dinamo doznao suparnika u playoffu Europske lige

Dinamo je saznao suparnika u playoffu Europske lige. Zagrebački plavi će igrati protiv belgijskog Genka, odlučeno je ždrijebom u Nyonu u petak. Ulog ovog dvomeča je plasman u osminu finala Europske lige. Prva utakmica igrat će se u Zagrebu 19. veljače, a uzvrat je 26. veljače u Genku.

Foto: Screenshot - Uefa Europska Liga

Uskoro opširnije...

Najava

Ždrijeb za playoff Europske lige počeo je u 13 sati u Nyonu, a Dinamo će uskoro saznati svog protivnika. Proces ždrijeba je prilično jasan: Celtic i Ludogorec će se sastati sa Stuttgartom ili Ferencvárosom, Fenerbahče i Panathinaikos igraju protiv Nottingham Foresta ili Viktorije Plzeň, dok Dinamo Zagreb i Brann čekaju suparnika među Genkom ili Bolognom. PAOK i Lille će igrati protiv Crvene zvezde ili Celte. Dinamo će prvu utakmicu igrati 19. veljače u Zagrebu, a uzvrat će biti tjedan dana kasnije na gostujućem terenu. Bolji izbor za Dinamo bi bio Genk nego Bologna.