SPEKTAKL /

Dinamo doznao suparnika u playoffu Europske lige

Dinamo doznao suparnika u playoffu Europske lige
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Nogometaši Dinama saznali su protiv koga će igrati u playoffu Europske lige

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
30.1.2026.
13:05
Josip Mikacic/pixsell
Dinamo je saznao suparnika u playoffu Europske lige. Zagrebački plavi će igrati protiv belgijskog Genka, odlučeno je ždrijebom u Nyonu u petak. Ulog ovog dvomeča je plasman u osminu finala Europske lige. Prva utakmica igrat će se u Zagrebu 19. veljače, a uzvrat je 26. veljače u Genku.

Dinamo doznao suparnika u playoffu Europske lige
Foto: Screenshot - Uefa Europska Liga

Uskoro opširnije...

Najava

Ždrijeb za playoff Europske lige počeo je u 13 sati u Nyonu, a Dinamo će uskoro saznati svog protivnika. Proces ždrijeba je prilično jasan: Celtic i Ludogorec će se sastati sa Stuttgartom ili Ferencvárosom, Fenerbahče i Panathinaikos igraju protiv Nottingham Foresta ili Viktorije Plzeň, dok Dinamo Zagreb i Brann čekaju suparnika među Genkom ili Bolognom. PAOK i Lille će igrati protiv Crvene zvezde ili Celte. Dinamo će prvu utakmicu igrati 19. veljače u Zagrebu, a uzvrat će biti tjedan dana kasnije na gostujućem terenu. Bolji izbor za Dinamo bi bio Genk nego Bologna. 

 

DinamoEuropska LigaEuropska Liga
komentara
SPEKTAKL /
Dinamo doznao suparnika u playoffu Europske lige