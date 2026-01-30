Navijači mogu slaviti! Livaković se vratio u Dinamo: Klub ga je registrirao kao svog igrača

Zagrebački klub i Fenerbahče dogovorili su posudbu hrvatskog reprezentativnog vratara uz odštetu od 200 tisuća eura, a svi ugovorni detalji između Dinama i Livakovića već su usuglašeni. Ako pregledi ne pokažu nikakve nepredviđene probleme, Dinamo će uskoro i službeno potvrditi dolazak novog vratara.

Posao je zaključen još ranije, a to se vidi i po registraciji Livakovića koji je na stranicama HNS-a već zaveden kao igrač Dinama.

Iako je Dinamo još ranije osigurao Livakovićev povratak, realizacija posla zapela je prije otprilike mjesec dana zbog promjena u vodstvu Fenerbahčea, uzrokovanih financijskim poteškoćama. Koliko mu je povratak u Maksimir bio važan, pokazuje i podatak da se Livaković odrekao svoje plaće u turskom klubu do kraja sezone, vrijedne oko 1,5 milijuna eura neto, pa će praktički besplatno braniti za Dinamo.

Livaković je u Dinamovom dresu upisao 293 nastupa prije nego što je u ljeto 2023. godine prešao u Fenerbahče za odštetu od 6,6 milijuna eura. U prvoj sezoni i prvom dijelu druge bio je standardni prvi vratar turskog kluba, no u nastavku prošle sezone trener Jose Mourinho preselio ga je na klupu.

Na početku aktualne sezone ostao je u Fenerbahčeu, ali je priliku dobio u samo dvije utakmice. Posljednji put branio je 31. kolovoza protiv Genclerbirligija, u susretu koji je Fenerbahče dobio 3:1. Nakon toga promijenio je sredinu i otišao u Gironu, no za španjolski klub nije upisao nijedan nastup.

