'Dinamo će potvrditi dominaciju u SHNL-u, ali za Europu je potrebna nadogradnja'

Unatoč porazu od 2-0 protiv Midtjyllanda u Herningu, Dinamo je osigurao prolazak u iduću fazu Europske lige, ostvarivši tako primarni cilj. Ipak, sama utakmica poslužila je kao jasan pokazatelj razlike između domaćeg prvenstva i europskih izazova. Poznati hrvatski nogometni trener Nikola Jurčević u svom stručnom komentaru za portal Net.hr secira igru zagrebačkih plavih protiv Midtjyllanda i navodi ključne elemente na kojima klub treba raditi za budućnost.

Zaslužen poraz od bržeg i agresivnijeg protivnika

Jurčević je jasan u ocjeni same utakmice, naglasivši kako je danska momčad u potpunosti nadigrala hrvatskog prvaka.

"Što se same utakmice tiče, mislim da je Midtjylland bio brži, agresivniji, bolji i jednostavno zaslužili su tu pobjedu", istaknuo je Jurčević.

Foto: Boris Scitar/pixsell

Prema njegovim riječima, Danci su s pravom pokazali zašto slove za jedno od većih iznenađenja u Europskoj ligi.

Dinamo je u utakmicu ušao s izmijenjenim sastavom u odnosu na prethodne dvoboje, s planom da se održi aktivan rezultat. Međutim, ta strategija nije urodila plodom protiv iznimno motiviranog i fizički dominantnog suparnika. Iako je primarni cilj, prolazak dalje, na kraju ostvaren, poraz u Danskoj ostavlja gorak okus i služi kao važna lekcija.

HNL dominacija nije upitna, ali Europa traži više

Početak polusezone za Dinamo je donio dva potpuno različita lica. Nakon uvjerljive pobjede protiv Osijeka u domaćem prvenstvu i uvjerljivog slavlja prošlog tjedna protiv FCSB-a u ključnoj utakmici Europske lige, uslijedio je poraz u hladnoj Danskoj. Jurčević tvrdi sljedeće:

"Nema sumnje da će Dinamo, što prvenstvo bude više odmicalo, potvrditi svoju dominaciju u SHNL-u. Kvaliteta koju momčad posjeduje sasvim je dovoljna za domaće okvire. Međutim, za ozbiljniji iskorak na europskoj sceni potrebna je nadogradnja".

"Za Europu, mislim da treba još napredovati. Treba još, recimo tako, i brzine i dinamike da bi se moglo parirati takvim momčadima", objasnio je Jurčević.

Upravo ti segmenti, brzina tranzicije i dinamičnost u igri, bili su ono što je presudilo u dvoboju s Midtjyllandom. Za ravnopravno natjecanje s najboljima, Dinamu će trebati dva do tri ciljana pojačanja, igrači koji donose opasnost u situacijama jedan na jedan i posjeduju izraženu vertikalnost.

Beljo kao zalog za budućnost, a Livaković donosi stabilnost

U analizi igračkog kadra, Jurčević je posebno istaknuo mladog napadača Belju, koji je odlično ušao u sezonu.

"Mislim da je i danas, u minutaži koju je dobio, bio dosta aktivan i vrlo blizu da zabije gol. Mislim da će se on ove sezone dizati i doći blizu možda i dvadesetak golova u hrvatskoj ligi", optimistično je prognozirao.

Istovremeno, informacije koje portal Net.hr ima o mogućem povratku Dominika Livakovića na gol Dinama dočekani su s odobravanjem. Jurčević smatra da bi to bio golem potez za klub.

"Veliko pojačanje, sasvim sigurno. To je jedna izvjesna stabilnost za Dinamo. Znamo njegove kvalitete", rekao je, dodavši kako bi njegov povratak bio jednako važan i za klub, i za samog Livakovića, ali i za hrvatsku reprezentaciju.

"Svima je to win win situacija", zaključio je Nikola Jurčević.

Iako je poraz u Danskoj pokvario dojam, Dinamo nastavlja svoj europski put. Stručni komentar Nikole Jurčevića jasno pokazuje da je uprava svjesna smjera u kojem se treba kretati. Osiguravanje dominacije u HNL-u ostaje prioritet, no ljetni prijelazni rok bit će ključan za izgradnju momčadi sposobne da se hrabrije suprotstavi i najjačim europskim protivnicima.

Dinamo unatoč porazu prošao dalje'

U posljednjem kolu Europske lige, Dinamo je u Herningu poražen od Midtjyllanda s 0-2 (0-0), ali je ipak uspio proći u nokaut fazu zahvaljujući drugim rezultatima. Strijelci za domaći tim bili su Aral Šimšir (49. minuta) i Victor Bak Jensen (74. minuta).

Iako su izgubili, zagrebački klub prošao je dalje jer su ostali rezultati bili povoljni. Ždrijeb za osminu finala Europske lige zakazan je za petak u 13 sati, kada će Dinamo saznati svog sljedećeg protivnika.

Trener Mario Kovačević već je prije utakmice bio svjestan da će njegov tim ići dalje, pa je odlučio izvršiti čak sedam promjena u odnosu na momčad koja je pobijedila Osijek. Ova taktika mogla je rezultirati problemima, jer su Danci u drugom poluvremenu zabili dva gola, a rezultati drugih utakmica nisu išli u korist Dinama. Sudbina zagrebačkog kluba bila je u rukama utakmice u Stuttgartu. Na sreću, tamo nije bilo iznenađenja, pa je Dinamo prošao dalje, unatoč slabijoj igri u Herningu. Taj grad će uskoro biti domaćin završnice rukometnog Eura, gdje će naši rukometaši loviti medalju.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Šoštarić najavio polufinale s Njemačkom, ali i Dinamo