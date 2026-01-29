Dinamo na teškom gostovanju traži ključni bod: Svi strahuju od prošlogodišnjeg scenarija

8. kolo Europske lige 0 Midtjylland : 0 Dinamo

Predviđeni sastavi

Midtjylland: Olafsson - Jensen, Sorensen, Erlić, Lee - Simsir, Bravo, Byskov, Castillo - Cho, Brumado

Dinamo: Nevistić - Goda, McKenna, Dominguez, Galešić - Zajc, Mišić, Stojković - Hoxha, Beljo, Bakrar

Najava

Dinamo u četvrtak (21.00) na gostovanju kod danskog Midtjyllanda igra utakmicu posljednjeg kola u ligaškoj fazi Europske lige. Dinamo dolazi u Dansku u dobroj poziciji što se tiče prolaska dalje.

On nije osiguran, ali Dinamo može sam to napraviti. Za to im treba barem bod u Danskoj. U slučaju poraza šanse su velike, ali onda se moraju nadati da se jedan od pet scenarija neće dogoditi. Više o tim scenarijima čitajte OVDJE. Prošle sezone Dinamo je u Ligi prvaka ispao na gol-razliku. To se može dogoditi i sada, ali ovaj put Dinamo u posljednjem kolu ovisi samo o sebi i bodom osigurava nokaut fazu.

Midtjylland je na domaćem terenu gotovo nepobjediv, s nizom od 20 utakmica bez poraza u svim natjecanjima i maksimalnim učinkom u Europskoj ligi. Dansku momčad predvodi disciplinirana obrana i brza tranzicija, a dodatnu prijetnju predstavlja hrvatski reprezentativac Martin Erlić, koji je u prošlom kolu zabio dva gola.

Midtjylland drži četvrto mjesto sa 16 bodova te je vrlo blizu plasmana među prvih osam koji će se izravno plasirati u osminu finala bez doigravanja.

"Dinamo ide u pravcu onoga što sam rekao. Bolji je nego što je bio jesenas, to je sigurno, tu nema dileme. Utakmica u Osijeku, bez obzira kakav je bio Osijek, pokazala je napredak", kazao je Ilija Lončarević za Net.hr u najavi u utakmice, a cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Danskoj pred polufinale: Umorni reprezentativci idu u "rat" s Njemačkom