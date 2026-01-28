Trener Kovačević i dokapetan Zajc najavili sljedećeg Dinamovog protivnika

Dinamo sutra gostuje u Herningu, gdje igra posljednju utakmicu grupne faze Europske lige. Protivnik je Midtjylland, a utakmicu su najavili trener Mario Kovačević i dokapetan Miha Zajc.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prvi je govorio trener, koji je otkrio stanje u momčadi i kako će se Dinamo postaviti u utakmici s Dancima.

Kakvo je raspoloženje nakon utakmica s FCSB-om i Osijekom?

“Dobro je, puni smo samopouzdanja i idemo u Dansku osigurati drugi krug Europske lige.”

Kakvu utakmicu očekujete?

“Midtjylland je odlična momčad, već godinama igraju jako dobro u Europi, bili su u Ligi prvaka, žele pobjedu jer im je cilj biti među najboljih osam, ali mi imamo svoju računicu. Znamo da s bodom sigurno prolazimo, ali nećemo igrati na bod, postavit ćemo se hrabro. Drago mi je da igramo protiv takve momčadi, da vidimo koliko možemo sada kad smo u dobrom razdoblju.”

Kakva je situacija sa sastavom?

“Osvježit ćemo malo momčad, ipak je to treća utakmica u tjedan dana, a vidjeli ste da su igrači s klupe u Osijeku donijeli dosta dobroga. Što se tiče ozljeda, imamo problema s golmanom Filipovićem, muči ga aduktor, nećemo ga koristiti, a Valinčić putuje s nama, vidjet ćemo hoćemo li ga koristiti.”

Kada spominjete golmane, što je s Livakovićem?

“Livaković? Ne bih ništa o tome dok nije službeno. Sad smo fokusirani na utakmicu, a imamo dobre vratare.”

Idemo na pobjedu

Utakmicu je najavio i novi miljenik zagrebačke publike Miha Zajc.

Što očekivati od Midtjyllanda? Treća teška utakmica u tjedan dana?

“Danci su dobar protivnik, vidi se to i po ljestvici, bore se za izravan plasman među osam. Neće biti lako, moramo razmišljati iz utakmice u utakmicu, dobro smo se regenerirali i moramo ići na pobjedu jer najbitnije je da se plasiramo u drugi krug.”

Gdje prijeti najveća opasnost?

“Skandinavske su momčadi 'žive', fizički moćne, imaju kvalitetne pojedince i čeka nas teška utakmica. Mi moramo pokazati sve najbolje što smo dosad pokazali u ove zadnje dvije-tri utakmice.”

Nakon ona tri teška poraza, je li bilo sumnje?

“Nije bilo. Bili smo svjesni što smo radili pogrešno i znali da možemo bolje. To smo i pokazali, no ovo je utakmica za sebe, zadnja u ovom dijelu Europske lige i imat će dodatan žar, očekujem da će biti dobra i teška utakmica.”

U najboljoj ste formi od Dinamovih igrača.

“Cijela je momčad u dobroj formi, ne bih isticao nikoga, bitna je momčad, onda iskaču pojedinci. Krenuli smo stvarno dobro kao momčad, radimo ono što smo se dogovorili i nadam se da će tako biti i dalje.”

Prije par tjedana ste pričali kako ste na vezi s Dominikom Livakovićem. Sada se opet priča o tom transferu, jeste li i dalje na vezi?

“Livi i ja smo na vezi skoro svaki dan. Čestitao mi je na golu u Osijeku, ali ništa više od toga jer fokus je samo na utakmici, a što će biti nakon toga, vidjet ćemo.”

Jedno nenogometno pitanje. Jeste li gledali utakmicu europskog rukometnog prvenstva i je li bilo zezanja?

“Bilo je zezanja, naravno, haha. Ali, bili ste bolji, pobijedili i čestitam na tome.”

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji trenuci utakmice Hrvatske i Slovenije na Europskom prvenstvu u rukometu 2026