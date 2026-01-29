Na 'paklenom' gostovanju pada odluka o sudbini Dinama u Europi: 'Ovo je osnova svega'

Dinamo u četvrtak (21.00) na gostovanju kod danskog Midtjyllanda igra utakmicu posljednjeg kola u ligaškoj fazi Europske lige, a svoja očekivanja od utakmice za Net.hr je podijelio bivši trener Plavih, legendarni hrvatski nogometni stručnjak Ilija Lončarević.

Nakon sedam odigranih kola u Europskoj ligi Dinamo sa 10 bodova zauzima 20. mjesto, tri boda manje ima 25. Ludogorec, koji se nalazi na prvom mjestu "ispod crte" jer nastavak natjecanja osigurava prvih 24 sastava iz ligaškog dijela. Stoga je jasno kako je Dinamu za prolazak dovoljan i bod iz Danske, ali mogao bi proći i s porazom ako Ludogorec na svom terenu ne svlada Nice ili 24. Celtic, koji ima osam bodova, ne pobijedi Utrecht na svom terenu, dok bi mu na ruku išao i poraz 21. Lillea, 22. Branna ili 23. Young Boysa, koji imaju po devet bodova, u njihovim utakmicama protiv redom Freiburga, Sturma i Stuttgarta. Samo Lille će biti domaćin i to Freiburgu, dok će Brann gostovati kod Sturma, a Young Boys kod Stuttgarta.

S druge strane, Midtjylland drži četvrto mjesto sa 16 bodova te je vrlo blizu plasmana među prvih osam koji će se izravno plasirati u osminu finala bez doigravanja.

Bez kalkulacija

Analizirajući situaciju u skupini i važnost utakmice, Lončarević je bio jasan. Prostora za kalkulacije nema, a cilj mora biti samo jedan.

"Nema se tu što očekivati ili ne očekivati. Dinamu treba dobar rezultat. To je osnova svega", započeo je Lončarević pa odmah upozorio:

"Danci su pokazali da su jako, jako ozbiljna momčad i ne daju se. Treba biti na 120 posto da bi se dobila ta utakmica, to je sigurno".

Prema Lončareviću, Dinamo još uvijek nije dosegao razinu na kojoj s lakoćom dominira i pobjeđuje u zahtjevnim europskim utakmicama.

"Volio bih da Dinamo bude s još jednim malim dodatnim dodatnom kvalitetom, samopouzdanjem i strpljivošću i disciplinom. Tada ima šanse da dobije utakmicu, jer nije Dinamo još na tom nivou da teške utakmice može lako dobivati", objasnio je.

Dinamo bolji nego jesenas

Na kraju razgovora, Lončarević se osvrnuo i na formu momčadi u drugom dijelu sezone. Smatra kako je vidljiv jasan napredak u odnosu na jesen, a posebno ističe igru u obrani, koja je u prošlosti često bila problematična.

"Dinamo ide u pravcu onoga što sam rekao. Bolji je nego što je bio jesenas, to je sigurno, tu nema dileme. Utakmica u Osijeku, bez obzira kakav je bio Osijek, pokazala je napredak. Dinamo je kompletirao devedeset minuta gdje protivniku nije dozvolio ni jednu ozbiljnu šansu. To je jedan dodatak koji Dinamova momčad do sada nije imala", zaključio je Lončarević.

