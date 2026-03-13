FREEMAIL
KAOS U ZAGREBU /

Pijan i bez vozačke izazvao krš i lom: Pazite što je napravio

13.3.2026.
Foto: PU zagrebačka

Policija je u optužnom prijedlogu zatražila kaznu od 30 dana zatvora i zabranu upravljanja vozilom B kategorije na šest mjeseci

13.3.2026.
9:23
danas.hr
PU zagrebačka
Zagrebačka policija uhitila je vozača (46) nakon što je pijan skrivio prometnu nesreću s materijalnom štetom. 

Osim što je vozio pod utjecajem alkohola, utvrđeno je da nema položen vozački ispit, zbog čega je odmah priveden na sud. 

Do nesreće je došlo u nedjelju, 8. ožujka, oko 23 sata u Ulici Medpotoki. Prema policijskom izvješću, 46-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registracija, no nije se držao sredine prometne trake.

Odbacio stup na stablo

U jednom je trenutku vozač naglo skrenuo udesno, prešao preko rubnog kamena te prvo udario u metalnu ogradu, a zatim i u stup javne rasvjete. Od siline udarca stup je odbačen na obližnje stablo.

Pijan i bez vozačke izazvao krš i lom: Pazite što je napravio
Foto: PU zagrebačka

Policija je na mjestu događaja utvrdila da je vozač imao 1.60 g/kg alkohola u organizmu. Daljnjom provjerom otkrili su i da nikada nije položio vozački ispit niti za jednu kategoriju vozila.

Zbog niza prekršaja odmah je uhićen i priveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je u optužnom prijedlogu zatražila kaznu od 30 dana zatvora i zabranu upravljanja vozilom B kategorije na šest mjeseci. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašni prizori ispred Avenue Malla u Zagrebu: Auto završio na tračnicama

