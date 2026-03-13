Nitko ne zna gdje je ovo snimljeno, ali svi gledaju u isto: Uz Epsteina za drvenim stolom

U dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa pojavila se fotografija na kojoj su zajedno Andrew Mountbatten-Windsor, Peter Mandelson i Jeffrey Epstein. Riječ je o prvoj poznatoj fotografiji na kojoj su sva trojica u istom kadru. Uz fotografiju nije navedeno gdje je ni kada nastala.

Ipak, ITV News tvrdi da je snimljena na Martha's Vineyardu u SAD-u, vjerojatno između 1999. i 2000. godine, dakle prije nego što je Epstein završio u zatvoru i bio registriran kao seksualni prijestupnik, piše BBC.

Na fotografiji trojica muškaraca sjede za drvenim stolom na terasi, a ispred njih su šalice s motivom američke zastave. Važno je naglasiti da samo pojavljivanje na fotografiji ili u dokumentima ne znači da su počinili kazneno djelo.

Dva uhićenja

Ipak, veze s Epsteinom skupo su ih stajale. Mountbatten-Windsor i Mandelson bili su uhićeni zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti, ali su pušteni dok istrage još traju.

Mountbatten-Windsor već godinama negira bilo kakvu nezakonitu radnju povezanu s Epsteinom. Tvrdi da ga je prvi put upoznao 1999. preko Ghislaine Maxwell, Epsteinove partnerice, koju je poznavao još s fakulteta.

Skandal je imao ozbiljne posljedice. Mountbatten-Windsor ostao je bez kraljevskih titula, dok je Mandelson smijenjen s mjesta britanskog veleposlanika u SAD-u. Bivši princ suočavao se i s optužbama Virginije Giuffre, koja je tvrdila da je s njom imao odnos dok je bila tinejdžerica. Građanska tužba završila je nagodbom bez priznanja krivnje, a on je sve optužbe više puta odlučno odbacio.

Niz fotografija i mailova

Podsjetimo, ranije ove godine objavljene su i druge fotografije iz američkih dokumenata na kojima se vidi Mountbatten-Windsor u kompromitirajućim pozama s neidentificiranom ženom. I u tom slučaju negirao je bilo kakvu nezakonitu radnju.

U međuvremenu, policija istražuje i druge navode. Mountbatten-Windsor je sredinom veljače uhićen u Norfolku, nakon prijave da je navodno Epsteinu dijelio povjerljive informacije dok je bio britanski trgovinski izaslanik između 2001. i 2011.

Problemi su stigli i Mandelsona. On je smijenjen nakon što su objavljeni e-mailovi podrške koje je slao Epsteinu 2008., dok se financijaš suočavao s optužbama za seksualne delikte. U dokumentima su se pojavile i fotografije na kojima Mandelson stoji u donjem rublju.

Metropolitanska policija sada istražuje i sumnje da je Mandelson, dok je bio ministar, Epsteinu slao povjerljive informacije osjetljive za tržište.

Mandelson se posljednjih tjedana nije javno oglašavao o novim dokumentima, no prema informacijama BBC-ja, tvrdi da nije počinio nikakvo kazneno djelo i da nije imao financijski motiv.

