Princ Andrew izoliran kod kuće, zabranili mu i ono što najviše voli: 'To mu je bio jedan od rijetkih užitaka'

Bivšem britanskom princu Andrewu Mountbatten-Windsoru, bratu kralja Charlesa, zabranjeno je jahanje, piše britanski The Sun. Kraljevski savjetnici strahuju da bi ga gledanje kako se smiješi na konju tijekom policijske istrage zbog navodnog curenja povjerljivih informacija Jeffreyju Epsteinu bilo 'loše za imidž'

Zatvoren u domu sa psima

Bivši princ (66) tako je praktički zatvoren u svom domu, a jedino mu društvo čine psi - uključujući dva corgija njegove majke, pokojne kraljice Elizabete II. i pet Norfolk terijera.

U britanskom parlamentu jučer je opisan kao “grub, arogantan i razmažen čovjek” dok su zastupnici raspravljali o objavljivanju povjerljivih dokumenata iz vremena dok je radio kao trgovinski izaslanik.

Prije tri tjedna, kada se preselio u Sandringham, Andrew je redovito jahao po posjedu u Windsoru. No sada mu je zabranjeno jahati u blizini Wood Farma, gdje bi ga mogli fotografirati. Od preseljenja je viđen samo jednom - prošlog četvrtka u automobilu nakon 11 sati ispitivanja od strane policije.

Izvor za The Sun izjavio je: “Od njegovog uhićenja dobio je nalog da ne jaše. Smatra se da bi mogao ostavit loš dojam. Ne žele da ga se vidi kako se smiješi i uživa na konju, što mu je bila jedna od rijetkih užitaka. Pitanje je što će sada raditi sa svojim vremenom.”

Ovo je nastavak niza ograničenja za bivšeg vojvodu od Yorka. Prošle godine dobrovoljno je predao policiji svoju dozvolu za oružje, čime se odrekao još jedan od svojih hobija.

Andrew je razljutio kraljevske pomoćnike kada je ranije ovog mjeseca viđen kako maše prolaznicima iz automobila blizu Royal Lodgea u Windsoru. Kasnije iste večeri, prema izvještaju The Suna, prebačen je pod okriljem noći u Sandringham.

Očekuje se da će se uskoro preseliti u novi stalni dom na Marsh Farmu, čim završe renovacije.

U rijetkoj pozitivnoj vijesti, u Wolfertonu, selu u kojem Andrew živi, inženjeri su postavljali brzi internet, što bi mu trebalo olakšati izolirani život.

Istraga i optužbe za malverzacije

Andrew, kojem je kralj Charles prošle godine oduzeo sve kraljevske titule, prošlog je četvrtka uhićen pod sumnjom za malverzacije dok je bio na javnoj funkciji. Policija je pretražila njegov novi dom i Royal Lodge, gdje istražitelji još uvijek borave.

Navodno je dok je bio britanski trgovinski izaslanik dostavljao osjetljive mailove svom prijatelju pedofilu Jeffreyju Epsteinu.

Ministar trgovine Chris Bryant nazvao ga je “grubim, arogantnim i razmaženim” te dodao da “nije mogao razlikovati javni interes od svojih privatnih interesa”.

Vlada planira izbaciti Andrewa iz nasljednog reda

Vlada radi na zakonodavstvu kojim bi Andrew bio izbačen iz nasljednog reda prijestolja. Čelnik Liberalnih demokrata, Sir Ed Davey, požalio je što je 2011. rekao da Andrew “obavlja izvrstan posao”.

Zastupnici su se složili objaviti dokumente o njegovom imenovanju za trgovinskog izaslanika 2001., a tu poziciju je držao do 2011. No ministri su naglasili da ne planiraju odmah objaviti sve dokumente kako se ne bi ugrozila policijska istraga.

Dokumenti povezani s uhićenim bivšim američkim veleposlanikom Peterom Mandelsonom također će biti zadržani dok se ne završi istraga i eventualni sudski proces, koji bi mogao potrajati čak i do općih izbora 2029. godine.

