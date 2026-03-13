Je li američki KC-135 stvarno oboren? Pojavljuju se kontradiktorne informacije

Pravda drama odvijala se u četvrtak u iračkom zračnom prostoru prije nego što je američka vojska izvijestila da je njezin KC-135 vojni avion za dopunjavanje goriva izgubljen "u prijateljskom zračnom prostoru" tijekom operacije Epski bijes, u kojoj su Izrael i SAD napali Iran nizom zračnih udara, a Iran uzvratio raketiranjem susjednih zemalja u kojima se nalaze američke baze.

"Američko središnje zapovjedništvo svjesno je gubitka američkog zrakoplova za dopunjavanje gorivom KC-135. Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru tijekom operacije Epski gnjev, a spasilačke akcije su u tijeku. U incidentu su sudjelovala dva zrakoplova. Jedan od zrakoplova srušio se u zapadnom Iraku, a drugi je sigurno sletio", izvijestila je američka vojska.

Iračka skupina preuzela odgovornost

Zrakoplov koji je sigurno sletio također je KC-135, a kasnije je potvrđeno da se prvi avion srušio u zapadnom Iraku te da je u njemu bilo čak šest američkih vojnika.

Američko središnje zapovjedništvo je reklo da incident nije bio uzrokovan neprijateljskom ili prijateljskom vatrom te da se provodi akcija spašavanja.

Međutim, odgovornost za obaranje zrakoplova ubrzo je preuzeo irački Islamski otpor, krovna skupina oružanih frakcija koje podržava Iran. Skupina je u izjavi navela da je srušila zrakoplov KC-135 "u obrani suvereniteta i zračnog prostora”. Njihovi borci navodno su oborili avion sustavima protuzračne obrane.

Američka vojska, međutim, i dalje tvrdi da je riječ o nesreći sudara dva aviona u zraku, a Centralno zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) navodi da je incident bio slučajan.

Iranski posrednici preuveličavaju utjecaj

Ne bi ovo, stoga, bilo prvi put da je skupina osumnjičena za iznošenje lažnih tvrdnji o napadima.

Napadi za koje je ranije tijekom rata na internetu preuzeto pravo na odgovornost u ime Islamskog otpora Iraka nisu prouzročili značajnu štetu. Ponekad nije bilo dokaza o napadima.

Drugi avion sletio u Tel Aviv

Da je najvjerojatnije riječ upravo o sudaru u zraku, potvrđuju informacije o drugom avionu koji, kako tvrdi američki CBS, "pogođen, ali je uspio sletjeti u Izrael".

Fotografije s terena potvrđuju da je avion prizemljen u Međunarodnu zračnu luku Ben Gurion u Tel Avivu. Na avionu se vide teška oštećenja repa, kojem nedostaje gotovo pola vertikalnog stabilizatora.

A photo reportedly shows one of the USAF KC 135 tankers involved in today’s mid air collision over Iraq after it landed in Tel Aviv, Israel, with nearly half of its vertical stabilizer torn away.@Osinttechnical pic.twitter.com/Xoc3Yqz3zb — Open Source Intel (@Osint613) March 13, 2026

Potraga za nestalim avionom i vojnicima

Podaci pokazuju da je ovaj avion proglasio izvanredno stanje neposredno prije slijetanja, emitirajući međunarodni kod za pomoć 7700.

A što se tiče aviona u kojem je bilo šest članova posade i koji se srušio u zapadnom Iraku, potraga i spašavanje su u punom jeku. Zasada nema službenih informacija o poginulima.

Irački mediji objavili su videozapise na kojima se vide dva američka aviona HC-130J Combat King II, specijalizirani za borbene misije traganja i spašavanja.

Avioni su snimljeni kako u niskom letu pretražuju zapadni Irak dok pokušavaju locirati mjesto pada KC-135.

