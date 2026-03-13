Poznato tko je srušio američki vojni zrakoplov u Iraku, SAD provodi akciju spašavanja

Prošla su dva tjedna otkako su SAD i Izrael napali Iran i otkako se razbuktao sukobn na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump je u ranim fazama sukoba rekao da američka vojska napreduje brže nego što je planirala te operacija Epski bijes ne bi trebala potrajati dulje od nekoliko tjedana.

Trump je u četvrtak rekao da u SAD u Iranu radi "što se mora" dok je izrealeski premijer Benjamin Netanyahu zaprijetio novom iranskom vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju koji se pak u četvrtak prvi put obratio javnosti otkako je izabran, i to priopćenjem koje je pročitano na državnoj televiziji. Hameneni je navodno ranjen, a više o tome i novom iranskom vođi možete pročitati OVDJE.

Izvještaj jučerašnjeg dana - Net.hr cijeli je dan sve pratio iz minute u minute i donosio najnovije informacije.

Ključni događaji:

Garda odvraća Irance od prosvjeda i obećava nastavak blokade Hormuškog tjesnac

Izrael tvrdi da je napao infrastrukturu Hezbolaha "širom Libanona"

SAD privremeno dopušta kupnju ruske nafte zadržane na moru

Pratite tijek događanja:

Deseci ozlijeđenih nakon raketnog napada na Izrael

6.40 - Deseci ljudi su ozlijeđeni u raketnom napadu na sjeveru Izraela, prema izvješćima hitnih službi te zemlje.

Hitna pomoć Magen David Adom izjavila je da su bolničari liječili 58 pacijenata i prevezli ih u bolnice u regiji.

Navodi se da je jedna osoba u "umjerenom stanju", dok je ostalih 57 u "vrlo blagom stanju od krhotina stakla, s lakšim ozljedama".

Specialist Magen David Adom "Unimog" vehicle on scene in northern Israel.



The vehicle has advance capabilities, including maneuverability in difficult terrain, and 4 critical care beds. pic.twitter.com/WeLjRMmJ00 — Magen David Adom (@Mdais) March 13, 2026

Pazite što će se dogoditi': Trump izriče novu prijetnju Iranu

6.03 - Donald Trump je nagovijestio daljnje američke napade na Iran, poslavši upozorenje da se "pazi što će se dogoditi s tim poremećenim ološima".

Trump je više puta inzistirao da SAD pobjeđuje u ratu i da su iranski vojni resursi značajno smanjeni od početka sukoba.

To je mišljenje još jednom ponovio u objavi na Truth Social u kojoj je rekao da mu je "velika čast" "ubijati ih" - misleći na članove iranskog režima.

Američki predsjednik kritizirao je New York Times i tvrdio da američka vojska ima "neusporedivu vatrenu moć, neograničeno streljivo i puno vremena".

Napisao je:

„Potpuno uništavamo teroristički režim Irana, vojno, ekonomski i na druge načine, no ako čitate propadajući New York Times, pogrešno biste pomislili da ne pobjeđujemo. Iranska mornarica je nestala, njihovo zrakoplovstvo više ne postoji, projektili, dronovi i sve ostalo se desetkuje, a njihovi vođe su izbrisani s lica zemlje. Imamo neusporedivu vatrenu moć, neograničeno streljivo i puno vremena - Pogledajte što se danas događa s ovim poremećenim ološima. Ubijaju nevine ljude diljem svijeta već 47 godina, a sada ih ja, kao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ubijam. Kakva je velika čast to učiniti!“

Islamski otpor u Iraku preuzeo odgovornost za rušenje američkog vojnog zrakoplova

5.37 - Američki vojni zrakoplov za dopunjavanje gorivom srušio se u četvrtak u zapadnom Iraku, u incidentu za koji je Američko središnje zapovjedništvo reklo da je u njemu sudjelovao drugi zrakoplov, ali da nije bio posljedica neprijateljske ili prijateljske vatre.

Sjedinjene Države rasporedile su veliki broj zrakoplova na Bliski istok kako bi sudjelovali u operacijama protiv Irana.

U izjavi, Američko središnje zapovjedništvo reklo je da provodi akciju spašavanja nakon što se američki zrakoplov za dopunjavanje gorivom KC-135 srušio. Drugi zrakoplov je sigurno sletio.

"Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru tijekom operacije Epski bijes", navodi se u izjavi, koristeći vojni naziv američke operacije protiv Irana.

Američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je drugi zrakoplov uključen u incident također bio KC-135 te da je u onom koji se srušio bilo čak šest pripadnika vojske.

Islamski otpor u Iraku, krovna skupina oružanih frakcija koje podržava Iran, preuzela je odgovornost za rušenje američkog vojnog zrakoplova za opskrbu gorivom. Skupina je u izjavi navela da je srušila zrakoplov KC-135 "u obrani suvereniteta i zračnog prostora”.

Zgrada oštećena u Dubaiju nakon 'uspješnog presretanja'

5.33 - Zgrada u Dubaiju oštećena je nakon što su je pogodili krhotine nakon "uspješnog presretanja".

Dubai Media Office je izjavio da je incident bio "manji" i da nije bilo prijavljenih ozlijeđenih.

U objavi na društvenim mrežama pisalo je:

"Vlasti potvrđuju da su krhotine uspješnog presretanja uzrokovale manji incident na pročelju zgrade u središtu Dubaija. Nema prijavljenih ozlijeđenih."

SAD privremeno dopušta kupnju ruske nafte zadržane na moru

3.15 - Sjedinjene Države su izdale 30-dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte i naftnih derivata koji su trenutno zadržani na moru što je, prema riječima ministra financija Scotta Bessenta, korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom protiv Irana.

Bessent je u izjavi objavljenoj nekoliko sati nakon što su referentne cijene nafte porasle iznad 100 dolara po barelu, na najvišu razinu u gotovo četiri godine, rekao da ta mjera neće donijeti značajnu financijsku korist ruskoj vladi.

Objava dolazi dan nakon što je američko Ministarstvo energetike reklo da će SAD pustiti 172 milijuna barela nafte iz strateških naftnih rezervi u nastojanju da obuzda vrtoglavo rastuće cijene nafte zbog rata u Iranu. To je bio dio šire obveze Međunarodne agencije za energiju, koju čine 32 zemlje, da pusti 400 milijuna barela nafte.

Dozvola od četvrtka, koja omogućuje isporuku i prodaju ruske sirove nafte i naftnih derivata utovarenih na brodove od 12. ožujka, ostat će važeća do ponoći po washingtonskom vremenu 11. travnja, prema tekstu dozvole objavljenom na web stranici Ministarstva financija.

Američko Ministarstvo financija prethodno je 5. ožujka izdalo 30-dnevno odricanje posebno za Indiju, dopuštajući New Delhiju da kupuje rusku naftu zadržanu na moru.

Američki i izraelski napadi na Iran i naknadni odgovor Teherana proširili su regionalne napetosti i paralizirali brodski promet kroz Hormuški tjesnac što je poremetilo vitalne tokove nafte i plina na Bliskom istoku i povisilo cijene energenata.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde najavio je blokadu isporuke nafte iz Zaljeva dok američki i izraelski napadi ne prestanu.

Macron: Francuski vojnik poginuo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u napadu u Iraku

2.09 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je francuski vojnik ubijen tijekom napada u iračkom Kurdistanu.

U objavi na društvenim mrežama, Macron je rekao da je napad, u kojem je ranjeno i nekoliko drugih vojnika, "neprihvatljiv" te je izrazio "naklonost i solidarnost" obitelji i kolegama vojnika.

Napisao je:

Glavni časnik Arnaud Frion iz 7. bataljuna Chasseurs Alpins iz Varcesa poginuo je za Francusku tijekom napada u regiji Erbil u Iraku.

"Njegovoj obitelji, njegovoj braći po oružju, želim izraziti svu ljubav i solidarnost nacije.

"Nekoliko naših vojnika je ranjeno. Francuska stoji uz njih i s njihovim voljenima."

"Ovaj napad na naše snage koje se bore protiv Daesha od 2015. godine je neprihvatljiv."

"Njihova prisutnost u Iraku dio je strogog okvira borbe protiv terorizma. Rat u Iranu ne može opravdati takve napade."

Francuska vojska je ranije potvrdila da je šest francuskih vojnika ranjeno u napadu dronom na vojnu bazu na sjeveru Iraka.

Izrael tvrdi da je napao infrastrukturu Hezbolaha "širom Libanona"

1.26 - Izraelska vojska kasno u četvrtak izjavila je da su napali infrastrukturu Hezbolaha "širom Libanona".

"Prije nekog vremena, Izraelske obrambene snage (IDF) dovršile su nekoliko valova napada usmjerenih na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu i južnom Libanonu", izjavila je vojska na Telegramu.

"IDF je napao nekoliko zapovjednih središta Hezbollaha, iz kojih su teroristi Hezbolaha djelovali kako bi unaprijedili terorističke napade protiv Države Izrael i njezinih civila".

Vojska je nadalje optužila Hezbollah da „sustavno ugrađuje svoju infrastrukturu u civilno stanovništvo diljem Libanona. Ovo je još jedan primjer ciničnog iskorištavanja libanonskih civila od strane organizacije za svoje terorističke aktivnosti“, izjavila je vojska.

Ranije je Izrael izjavio da provodi novi val napada na Bejrut i njegova južna predgrađa.

Najnovija eskalacija između Izraela i libanonske militantne skupine Hezbollah povezana je sa širim regionalnim ratom u koji je uključen Iran i ponovno je gurnula Libanon u krizu.

Izraelski zračni napadi pogodili su cijelu zemlju, ubivši stotine ljudi i prisiljavajući veliki broj ljudi na bijeg.

Prema libanonskim državnim podacima, od početka najnovije eskalacije ubijeno je više od 600 ljudi, a raseljeno gotovo 816.700.

Garda odvraća Irance od prosvjeda i obećava nastavak blokade Hormuškog tjesnaca

00.52 - Tajna služba Korpusa islamske revolucionarne garde upozorila je stanovništvo da ne izlazi na ulice, dok je zapovjedni centar te elitne postrojbe ranije priopćio da namjerava držati zatvorenim Hormuški tjesnac ključan za svjetsku trgovinu nafte.

Državna televizija IRIB News objavila je izjavu u kojoj prijeti potencijalnim prosvjednicima još oštrijim obračunom nego tijekom prosvjeda krajem prosinca i početkom siječnja u kojima je, prema američkim aktivistima za ljudska prava u Iranu (HRANA), ubijeno više od 7000 ljudi, prenosi Dpa.

Demonstracije, u početku potaknute teškom ekonomskom krizom, bile su najznačajniji nemiri u toj zemlji u posljednjih nekoliko godina.

Tajna služba najavila je da će progoniti "izdajnike" 24 sata dnevno. Prema izjavi, "zli neprijatelj" potiče strah i ulične nemire jer nije uspio postići svoje ciljeve na bojnom polju.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde ranije je priopćio da namjerava držati Hormuški tjesnac, ključnu prometnu točku za svjetske zalihe nafte, zatvorenim za promet.

Zapovjedni centar elitne postrojbe, prema novinskoj agenciji Fars, priopćio je da slijedi upute novog iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija.

Svi tankeri i brodovi koji plove u Hormuškom tjesnacu moraju se pridržavati iranskih propisa radi vlastite sigurnosti, dodaje se.

Garda je također rekla da će nastaviti napade "punom snagom" na ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela u regiji.

Brodski promet kroz tjesnac, otprilike 55 kilometara širok plovni put između Irana i Omana, praktički je kolabirao zbog iranskih napada na komercijalne brodove, a posljednjih dana pogođeno je više brodova.

Nemogućnost transporta nafte kroz tjesnac uzrokuje ozbiljnu nestabilnost na globalnom energetskom tržištu i podizanje cijena nafte i benzina.

POGLEDAJTE VIDEO Srbija naoružala MIG-ove moćnim raketama: Što se krije iza 'Zagrepčanke' kojom se hvale susjedi?