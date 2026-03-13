Iranski napadi postaju sve sofisticiraniji: 'Samo jedan čovjek ima koristi od ovoga'

Britanski ministar obrane John Healey optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da pomaže Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Prema njegovim riječima, Putinova "nevidljiva ruka" usmjerava iranske napade dronovima.

Taktika Teherana postaje sofisticiranija, upozorio je ministar nakon što su Iranci pogodili bazu u blizini zračne luke u Irbilu u iračkom Kurdistanu, kojom se koriste britanske i američke vojne snage. To je treći put da su napadnute britanske snage od početka zračnih udara SAD-a i Izraela na Iran.

Healey je upozorio da iranski napadi podsjećaju na taktike koje Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine. Tijekom prvih mjeseci rata u Ukrajini Teheran je Moskvi isporučio tisuće dronova tipa Šahid, tzv. "jednosmjernih" dronova koji se koriste kao leteće bombe. Kasnije je Rusija, uz pomoć Irana, razvila vlastitu verziju bespilotnih letjelica.

"Ne bi bilo iznenađujuće da Putinova nevidljiva ruka stoji iza nekih iranskih taktika, a možda i dijela njihovih vojnih sposobnosti", rekao je Healey. Dodao je da bi Rusija mogla imati dodatni motiv za takav razvoj događaja, piše Sky News.

Osim toga, Healey smatra da trenutačna situacija na Bliskom istoku ide na ruku Kremlju i iz ekonomskih razloga. "Jedan svjetski čelnik koji trenutačno ima koristi od rekordno visokih cijena nafte jest Putin", rekao je.

Cijene nafte naglo su porasle nakon što je Iran zaprijetio blokadom ključne pomorske rute kroz Hormuški tjesnac, kojim prolazi veliki dio globalne trgovine naftom. Zbog straha od poremećaja u opskrbi energentima, tržišta su reagirala rastom cijena, što dodatno povećava prihode zemalja izvoznica nafte, među kojima je i Rusija.

