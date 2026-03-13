Otkriven identitet napadača na sinagogu u Michiganu

Nekoliko članova obitelji muškarca koji je u četvrtak napao sinagogu u Michiganu ubijeno je u izraelskom zračnom napadu u Libanonu prošli tjedan, rekao je libanonski dužnosnik američkoj partnerskoj mreži Sky Newsa, NBC News-u.

Ayman Mohamad Ghazali je automobilom prošao kroz vrata američke sinagoge i ubijen je u unakrsnoj vatri.

Podrijetlom je bio iz Mašgare, grada u dolini Bekaa u Libanonu.

U nedavnim izraelskim zračnim napadima na grad ubijena su dvojica Ghazalijeve odrasle braće, kao i Ghazalijeva nećakinja i nećak, rekao je dužnosnik.

Dvojica braće bila su poznata kao članovi Hezbollaha, militantne skupine koju podržava Iran, iako nije bilo jasno kakvu su ulogu imali.

