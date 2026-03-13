Hegsetha 'roštiljali' o Tjesnacu: On optužio bivše 'glupe političare' za otkrivanje rokova

Američki ministar obrane Pete Hegseth održao je brifing informacijom da SAD "desetkuje vojsku radikalnog iranskog režima na način kakav svijet nikad prije nije vidio".

"Nikada prije moderna, sposobna vojska, kakvu je Iran nekada imao, nije bila tako brzo uništena i učinila borbu neučinkovitom. Rekli smo da to neće biti poštena borba, nije bila", rekao je Hegseth.

Hegseth je rekao da je između američkih i izraelskih zračnih snaga pogođeno više od 15.000 neprijateljskih ciljeva.

"To je znatno više od 1000 dnevno, nijedna druga kombinacija zemalja na svijetu ne može to učiniti“, rekao je Hegseth dodajući da Iran pokazuje "čisti očaj" u Hormuškom tjesnacu.

O iranskom novom vrhovnom vođi

Hegseth je izvijestio što SAD zna o stanju novog iranskog vrhovnog vođe, Modžtabe Hameneija.

"Znamo da je novi takozvani, ne baš vrhovni vođa ranjen i vjerojatno unakažen“, rekao je Hegseth o vođi čija je prva izjava za javnost pročitana na iranskoj državnoj televiziji od strane voditelja.

"Nije bilo glasa niti videa. Bila je to pisana izjava. Iran ima mnogo kamera i snimača glasa. Zašto pisana izjava? Mislim da znate zašto. Njegov otac je mrtav. Uplašen je, ozlijeđen je, u bijegu je i nedostaje mu legitimnost. To je za njih kaos", rekao je Hegseth i nastavio:

"Tko je glavni? Iran možda ni ne zna. Svakim satom koji prolazi, mi znamo, a i oni znaju, da se vojne sposobnosti njihovog zlog režima raspadaju."

O vojnicima poginulim u padu aviona

Hegset je komentirao i tragediju pada aviona u Iraku, pri čemu su poginula četiri američka vojnika. Rekao je da se "mogu dogoditi loše stvari".

„Američki heroji, svi do jednog. Njihova žrtva će nas samo ponovno obvezati na odlučnost ove misije, ali rat je u ovom kontekstu i u potrazi za mirom nužan", rekao je Hegseth.

O nadzoru Hormuškog tjesnaca: 'Čuli smo ih kako govore'

Hegseth nije direktno odgovorio na pitanje kada će Tjesnac biti u potpunosti operativan.

"Jedino što trenutno zabranjuje tranzit kroz tjesnac jest iransko pucanje na brodove. Otvoren je za tranzit. Ako Iran to sada ne učini, postoji razlog zašto smo odabrali uništiti mornaricu kao jedan od naših primarnih ciljeva. Čuli smo ih kako govore o poduzimanju raznih mjera i mi planiramo za sve njih. Dakle, imamo plan za svaku opciju ovdje“, rekao je ministar obrane.

Optužio je "glupe" političke i vojne vođe u prošlosti za postavljanje rokova te nazvao to nečim što bi moglo dovesti do neuspjeha.

"Točno znamo što oblikujemo i zašto šaljemo te signale koji djeluju na cijeli integritet. Hormuški tjesnac je nešto čemu smo od početka posvećivali pozornost i američki narod može biti siguran da ćemo osigurati da naši interesi budu unaprijeđeni", poručio je američki ministar obrane.

O udaru na osnovnu školu za djevojčice

Hegseth je rekao da će istraga o uzrocima napada na iransku osnovnu školu u kojima je ubijeno oko 150 učenika "trajati koliko god bude potrebno". Ranije je objavljeno da postoje premiminarni nalazi da je SAD vjerojatno odgovoran za napad koji je izvedene temeljem zastarjelih obavještajnih podataka.

Hegseth je rekao da je stvar "tako ozbiljna da nećemo dopustiti da nas izvještavanje vodi ili prisiljava da navedemo što se dogodilo u određenoj situaciji", ali je naglasio da SAD nikada ne cilja civile.

"Istražit ćemo i doći do istine te ćemo je podijeliti kad je budemo imali", rekao je Hegseth.

General o nesreći i Hormuškom tjesnacu

General Dan Caine, načelnik Glavnog stožera, iznio je više detalja o nesreći:

"Incident se dogodio iznad prijateljskog teritorija u zapadnom Iraku, dok je posada bila na borbenoj misiji i nije bio posljedica neprijateljske ili prijateljske vatre. Još uvijek ovo tretiramo kao aktivnu operaciju spašavanja i oporavka“, rekao je.

General je istaknuo da je SAD učinio iransku mornaricu "borbeno neučinkovitom" u manje od dva tjedna rata, ali da unatoč tom napretku Iran i dalje ima "sposobnost nanijeti štetu prijateljskim snagama i komercijalnom brodarstvu".

Objasnio je da su američke snage dale prioritet ciljanju iranskog poduzeća za polaganje mina, pomorskih baza i skladišta, uz rakete koje bi mogle utjecati na tjesnac.

Teheran je efektivno blokirao većinu prometa kroz Hormuški tjesnac.

