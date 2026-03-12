Trumpov nesmotren potez došao Putinu kao naručen! Ali uskoro bi mogli imati nešto zajedničko

Ako je Zapad nešto naučio u vrijeme vladavine Vladimira Putina, onda je to da ruskom čelniku ne treba vjerovati. Ali, američki dužnosnici svejedno mu i dalje vjeruju, primjećuje CNN u novoj analizi.

Moskva, prema CNN-ovm izvješćima, pomaže Iranu u usmjeravanju dronova na američke trupe. Međutim, američka administracija je najavila da bi mogla ublažiti sankcije Rusiji. Primarni cilj tih sankcija bio je oslabiti Putinov ubilački stroj u Ukrajini.

Zapravo, nakon što je američki predsjednik Donald Trump uzdrmao globalna energetska tržišta pokretanjem napada na Iran, Putin bi iz produbljivanja bliskoistočne krize mogao izaći kao najveći pobjednik.

Dobitak na lutriji

Putin prije dva dana, na sastanku u Kremlju, nije skrivao veselje naftnim šokom, rekao je stručnjak za naftu Daniel Yergin, dobitnika Pulitzerove nagrade i potpredsjednik S&P Globala: "Vladimir Putin je ovdje dobio na lutriji. On je do sada najveći dobitnik jer je cijena nafte znatno porasla da bi financirala njegov rat. A sankcije se ukidaju."

Visoki ruski dužnosnik Kiril Dmitrijev sastao se u srijedu s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom, predsjednikovim zetom Jaredom Kushnerom i višim savjetnikom Bijele kuće Joshom Gruenbaumom.

"Timovi su raspravljali o raznim temama i složili se da ostanu u kontaktu", rekao je Witkoff u priopćenju koje se nije doticalo nijednog gorućeg američko-ruskog pitanja.

Witkoff je također prije sastanka umanjio važnost izvješća da Rusi dostavljaju Iranu obavještajne podatke o kretanju američkih trupa, brodova i zrakoplova.

Dapače, dan ranije Witkoff je izjavio da je Moskva demantirala takve navode tijekom razgovora Trumpa i Putina.

Vijest je umanjio i američki ministar obrane Pete Hegseth: "Nitko nas ne dovodi u opasnost", inzistirao je nedavno u jednom gostovanju.

Sve bolje od boljeg...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu je poslao svoj stručni tim za dronove u pomoć američkim snagama u Zaljevu, kako bi lakše suzbili iranske dronove Shahed.

Zelenski je rekao da Rusi ne pomažu Islamskoj Republici samo bespilotnim letjelicama, već i raketama i protuzračnom obranom.

Trump se nada da će rat u Iranu uskoro završiti, budući da je napad na Iran dodatno komplicira opasnost od zatvorenog Hormuškog tjesnaca, vitalnog koridora za transport nafte. Osim toga, nagli rast cijena nafte prijeti već krhkoj Trumpovoj poziciji.

Washington je uspješno prisilio Indiju da smanji ovisnost o ruskoj nafti kako bi pritisnuo Moskvu da okonča rat u Ukrajini. No, prošli tjedan odobrio je 30-dnevu odgodu, kako bi rafinerije u New Delhiju mogle kupiti naftu od ruske flote u sjeni.

"Možda ćemo ukinuti daljnje sankcije za rusku naftu", izjavu je u petak Američki ministar financija Scott Bessent, nakon čega je odmah pozvan u Senatski odbor za bankarstvo i istragu na svjedočenje.

Međutim, neočekivani naftni procvat samo je dio toga kako Putin može profitirati od rata u Iranu.

Sukob u Iranu mogao bi preusmjeriti europske i američke napore s Ukrajine.

A budući da se europski čelnici još uvijek oporavljaju od Trumpovih kritika zbog oklievanja da se pridruže napadu na Iran, to ide u prilog Putinovoj dugoročnoj strategiji razbijanja kohezije među članicama NATO-a.

To bi djelomično ublažilo udarac ruskoj vanjskoj politici, ukoliko iranski režim bude oslabljen ili srušen. Jer, ne treba zaboraviti da je početkom godine izgubila važnog saveznika, venezuelanskog vođu Nicolása Madura.

Hod po žici

Zaključno, Putinovi motivi da pomaže Iranu su snažni.

Omogućuju mu osvetu nakon što je SAD pomogao Ukrajini pružanjem obavještajnih podataka.

Produljenje rata u Iranu daje manje prostora SAD-u da pritišće s mirovnim pregovorima o Ukrajini.

Dugotrajni poremećaji u transportnim rutama nafte u Meksičkom zaljevu mogli bi održati visoke cijene nafte i nadopuniti ruske ratne rezerve.

A ako američke i savezničke snage postanu preopterećene na Bliskom istoku, za Rusiju bi se mogle pojaviti nove strateške prilike negdje drugdje.

Ruska pomoć je, u međuvremenu, vrijedna za Teheran.

Njezino iskustvo u ratovanju dronovima u Ukrajini može pomoći Iranu da se da se suoči s američkom i zaljevskom protuzračnom obranom, a Moskva ima i satelite koji se koriste za precizno ciljanje.

Putin ipak hoda po tankoj liniji - njegov glavni interes je pobjeda u Ukrajini i ne može si priuštiti izravan sukob s SAD-om oko Irana.

Nezgodna pozicija za Trumpa

Međutim, nije komentirao najnovija izvješća da izravno pomaže Teheranu, što je dodatna sramota za Trumpovu administraciju.

A ublaže li se sankcije Rusiji te čak i ako se Hormuški tjesnac uskoro ponovno otvori, turbulencije na energetskim tržištima će potrajati tjednima.

Ne uspije li Trump uskoro izvući SAD iz ovog sukoba, mogao bi s Putinom dijeliti još nešto: da je započeo rat u kojem je pogrešno procijenio sposobnost protivnika da se odupre i koji traje dulje od očekivanog.

