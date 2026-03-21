Gradonačelnika Banje Luke pretresli na našoj granici: 'Ima i jedna dobra stvar u svemu ovome'

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ponovno je zaustavljen i pretresen na granici s Hrvatskom. O svemu se oglasio na društvenim mrežama, poručivši kako je još jednom doživio, kako kaže, "srdačnu dobrodošlicu od susjeda".

Stanivuković tvrdi da je sada riječ o već dobro uvježbanoj proceduri koja ga prati na svakom putovanju u Hrvatsku.

"Aerodrom – zadržavanje i pretres. Granica – zadržavanje i pretres. Koferi – obvezno otvaranje, da se ne propusti ni najsitniji detalj. Čovjek bi pomislio da sam barem opasan kriminalac ili sumnjivi migrant, a ne netko tko dolazi s namjerom da gradi normalne, susjedske odnose", napisao je.

Istaknuo je kako više ne broji koliko su ga puta pretresli, u svemu vidi i jednu dobru stranu. "Što je veći pritisak - to sam mirniji. to je jače 'gostoprimstvo'- ja sam strpljiviji. Bez ljutnje. Bez mržnje. Malo gandijevski, dostojanstveno i uporno", napisao je.

Stanivuković smatra da su ovi događaji povezani s njegovim nedavnim boravkom u Lici i Dalmaciji.

"Sve se ovo događa nakon mog posjeta Srbima u Lici i Dalmaciji. To su ljudi koje volim i koje ću uvijek podržavati. Ako je to nekome sporno, neka ostane tako. Ja neću mijenjati svoje stavove", zaključio je.

Podsjetimo, Stanivuković je i ranije prosvjedovao uz tvrdnju kako je bio izložen neprimjerenom postupanju kada je prelazio granicu s Hrvatskom.

