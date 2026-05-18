Paris Hilton promijenila izgled i izazvala pravi kaos na mrežama: 'Je li ovo stvarno ona?'
Paris Hilton (45) iznenadila je obožavatelje velikom promjenom imidža, pojavivši se s potpuno novom bojom kose na modnoj reviji kolekcije Gucci Cruise 2027.
Slavna nasljednica i reality zvijezda, poznata po svojoj zaštitnoj plavoj kosi, ovog je puta zablistala u tamnosmeđoj nijansi, što je ujedno i njezina najtamnija transformacija posljednjih godina. Novi look dodatno su naglasile elegantne šiške sa strane i sjajna, ravno stilizirana kosa.
Glamurozno izdanje na modnoj reviji
Na prestižnom modnom događaju 45-godišnja Hilton prošetala je pistom u upečatljivoj žuto-zlatnoj haljini s puf rukavima. Modnu kombinaciju upotpunila je crnim čizmama, velikim krznenim kaputom i crvenom torbicom, no najveću pažnju ipak je privukla njezina dramatična promjena frizure.
Obožavatelji na društvenim mrežama odmah su krenuli komentirati njezin novi izgled, a mnogi smatraju kako joj tamnija kosa daje sofisticiraniji i elegantniji dojam.
'Kad se osjećate dobro, imate više samopouzdanja'
Paris je nedavno u intervjuu za E! News govorila o važnosti njege kose i samopouzdanja. Zvijezda, koja sa suprugom Carterom Reumom ima sina Phoenixa i kćer London, istaknula je kako je upravo njega kose ključ dobrog osjećaja.
"Osobito ljeti sve se vrti oko toga da se osjećate najbolje moguće. Kada se osjećate dobro i izgledate dobro, automatski ste samopouzdaniji, posebno ako vodite računa o svojoj kosi", rekla je.
Otkrila je i svoje tajne zdrave kose, među kojima su hidratacija i kvalitetan frizer.
"Naučila sam koliko je važno održavati kosu hidratiziranom i imati stilista koji razumije vašu kosu te izbjegava pretjerano korištenje topline", objasnila je.
'Plava kosa izgleda bezbrižno, ali zahtijeva puno truda'
Iako je plava kosa desetljećima bila njezin zaštitni znak, Paris smatra da prava nijansa ovisi o životnoj fazi i osobnom stilu.
"Važno je pronaći nijansu koja odgovara vašem tenu, stilu i razdoblju života u kojem se nalazite. Plava kosa djeluje kao da ne zahtijeva puno truda, ali iza toga stoji pravo umijeće", poručila je.