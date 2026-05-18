Paris Hilton promijenila izgled i izazvala pravi kaos na mrežama: 'Je li ovo stvarno ona?'

Paris Hilton (45) iznenadila je obožavatelje velikom promjenom imidža, pojavivši se s potpuno novom bojom kose na modnoj reviji kolekcije Gucci Cruise 2027.

Slavna nasljednica i reality zvijezda, poznata po svojoj zaštitnoj plavoj kosi, ovog je puta zablistala u tamnosmeđoj nijansi, što je ujedno i njezina najtamnija transformacija posljednjih godina. Novi look dodatno su naglasile elegantne šiške sa strane i sjajna, ravno stilizirana kosa.

Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia

Glamurozno izdanje na modnoj reviji

Na prestižnom modnom događaju 45-godišnja Hilton prošetala je pistom u upečatljivoj žuto-zlatnoj haljini s puf rukavima. Modnu kombinaciju upotpunila je crnim čizmama, velikim krznenim kaputom i crvenom torbicom, no najveću pažnju ipak je privukla njezina dramatična promjena frizure.

Obožavatelji na društvenim mrežama odmah su krenuli komentirati njezin novi izgled, a mnogi smatraju kako joj tamnija kosa daje sofisticiraniji i elegantniji dojam.

Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia

'Kad se osjećate dobro, imate više samopouzdanja'

Paris je nedavno u intervjuu za E! News govorila o važnosti njege kose i samopouzdanja. Zvijezda, koja sa suprugom Carterom Reumom ima sina Phoenixa i kćer London, istaknula je kako je upravo njega kose ključ dobrog osjećaja.

"Osobito ljeti sve se vrti oko toga da se osjećate najbolje moguće. Kada se osjećate dobro i izgledate dobro, automatski ste samopouzdaniji, posebno ako vodite računa o svojoj kosi", rekla je.

Otkrila je i svoje tajne zdrave kose, među kojima su hidratacija i kvalitetan frizer.

"Naučila sam koliko je važno održavati kosu hidratiziranom i imati stilista koji razumije vašu kosu te izbjegava pretjerano korištenje topline", objasnila je.

Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

'Plava kosa izgleda bezbrižno, ali zahtijeva puno truda'

Iako je plava kosa desetljećima bila njezin zaštitni znak, Paris smatra da prava nijansa ovisi o životnoj fazi i osobnom stilu.

"Važno je pronaći nijansu koja odgovara vašem tenu, stilu i razdoblju života u kojem se nalazite. Plava kosa djeluje kao da ne zahtijeva puno truda, ali iza toga stoji pravo umijeće", poručila je.