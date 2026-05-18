FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAVLJE U OBITELJI /

Amra Đeko ima se čime pohvaliti: Uspjeh najstarije kćeri proslavila u teškom luksuzu

Amra Đeko ima se čime pohvaliti: Uspjeh najstarije kćeri proslavila u teškom luksuzu
×
Foto: Mimmo Carriero-EXCL/IPA/Sipa Press/Profimedia

Ponosna majka nije krila sreću ni zadovoljstvo, nego je s obitelji, prijateljima i pratiteljima podijelila svoju sreću

18.5.2026.
9:53
Hot.hr
Mimmo Carriero-EXCL/IPA/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Najpoznatija bosanskohercegovačka WAGsica Amra Džeko (41) podijelila je s velikim brojem svojih pratitelja na Instagramu jedan od najponosnijih trenutaka u životu svake majke. Svojom posljednjom objavom otkrila je kako je njezina najstarija kći, Sofija Vićentijević (23), uspješno završila studij i stekla sveučilišnu diplomu, a taj su veliki uspjeh proslavile na poseban način; gala večerom u Rimu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Amra Džeko (@amradzeko)

 

Proslava za pamćenje u povijesnoj palači

Za proslavu ovako važne životne prekretnice odabrale su jednu od najprestižnijih lokacija u Vječnom gradu, povijesnu palaču Palazzo Brancaccio. Raskošni interijer ove aristokratske palače, poznate po održavanju vjenčanja i ekskluzivnih događanja, poslužio je kao savršeno mjesto za slavlje. 

Amra i Sofija za ovu su prigodu zablistale u elegantnim večernjim haljinama. Ponosna majka odabrala je pripijenu crnu haljinu na jedno rame s visokim prorezom, dok je slavljenica Sofija nosila dugačku tamnoplavu haljinu otvorenih leđa s raskošnim plaštem. 

Dirljive poruke i čestitke pratitelja

Osim što je podijelila uvid u glamuroznu proslavu, Amra je svojom objavom izazvala i lavinu emotivnih reakcija. Njezina poruka "Moja prva beba" posebno je dirljiva s obzirom na to da je Sofija njezina kći iz prvog braka. Naime, Amra se sa svega 18 godina  2001. udala za srpskog biznismena Vladimira Vincitijevića. Razveli su se 2007 godine. 

Drugi puta ljubav se Amri osmijehnula 2016. godine, kada se vjenčala s nogometašem Edinom Džekom, a iste godine rodila se njihova kćer Una. Samo godinu kasnije dobili su sina Danija. U rujnu 2021. dobili su i kćerkicu Daliju, a 2023. i kćer Hanu.

Brojni pratitelji iz cijele regije, ali i Turske, gdje je njezin suprug Edin Džeko ostavio dubok trag, uputili su im iskrene čestitke.

Među komentarima su se isticale poruke pune ljubavi: "Divne ste!" i "Najljepše dame na svijetu". Jedan od komentara posebno je sažeo emociju trenutka: "Mamaaaa, kad se sjetim kako je bila mala, a vidi je sad".

Turski obožavatelji obasuli su ih komplimentima, oslovljavajući Amru s "yenge", što na turskom znači "jetrva" ili "šogorica", pokazujući time koliko je obitelj Džeko omiljena među nogometnim navijačima.

 

 

Amra Džeko
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike