Amra Đeko ima se čime pohvaliti: Uspjeh najstarije kćeri proslavila u teškom luksuzu

Najpoznatija bosanskohercegovačka WAGsica Amra Džeko (41) podijelila je s velikim brojem svojih pratitelja na Instagramu jedan od najponosnijih trenutaka u životu svake majke. Svojom posljednjom objavom otkrila je kako je njezina najstarija kći, Sofija Vićentijević (23), uspješno završila studij i stekla sveučilišnu diplomu, a taj su veliki uspjeh proslavile na poseban način; gala večerom u Rimu.

Proslava za pamćenje u povijesnoj palači

Za proslavu ovako važne životne prekretnice odabrale su jednu od najprestižnijih lokacija u Vječnom gradu, povijesnu palaču Palazzo Brancaccio. Raskošni interijer ove aristokratske palače, poznate po održavanju vjenčanja i ekskluzivnih događanja, poslužio je kao savršeno mjesto za slavlje.

Amra i Sofija za ovu su prigodu zablistale u elegantnim večernjim haljinama. Ponosna majka odabrala je pripijenu crnu haljinu na jedno rame s visokim prorezom, dok je slavljenica Sofija nosila dugačku tamnoplavu haljinu otvorenih leđa s raskošnim plaštem.

Dirljive poruke i čestitke pratitelja

Osim što je podijelila uvid u glamuroznu proslavu, Amra je svojom objavom izazvala i lavinu emotivnih reakcija. Njezina poruka "Moja prva beba" posebno je dirljiva s obzirom na to da je Sofija njezina kći iz prvog braka. Naime, Amra se sa svega 18 godina 2001. udala za srpskog biznismena Vladimira Vincitijevića. Razveli su se 2007 godine.

Drugi puta ljubav se Amri osmijehnula 2016. godine, kada se vjenčala s nogometašem Edinom Džekom, a iste godine rodila se njihova kćer Una. Samo godinu kasnije dobili su sina Danija. U rujnu 2021. dobili su i kćerkicu Daliju, a 2023. i kćer Hanu.

Brojni pratitelji iz cijele regije, ali i Turske, gdje je njezin suprug Edin Džeko ostavio dubok trag, uputili su im iskrene čestitke.

Među komentarima su se isticale poruke pune ljubavi: "Divne ste!" i "Najljepše dame na svijetu". Jedan od komentara posebno je sažeo emociju trenutka: "Mamaaaa, kad se sjetim kako je bila mala, a vidi je sad".

Turski obožavatelji obasuli su ih komplimentima, oslovljavajući Amru s "yenge", što na turskom znači "jetrva" ili "šogorica", pokazujući time koliko je obitelj Džeko omiljena među nogometnim navijačima.