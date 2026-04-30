Amra Džeko objavila privatne trenutke: Ovako se radi na liniji za Svjetsko

Najpoznatija bosanskohercegovačka WAGsica Amra Džeko (41) pratiteljima je otkrila nesvakidašnji uvid u trenutke putovanja za pamćenje. Manekenka, glumica i poduzetnica otputovala je u Los Angeles, gdje je dane ispunila suncem, treningom i druženjima s prijateljima i obitelji.

Kroz seriju fotografija i videa, Amra je pratitelje povela na putovanje Los Angelesom, gradom koji za nju ima posebno značenje.

Naime, ondje je na početku manekenske karijere živjela i radila, a upravo je u L.A.-u 2011. godine započela i njezina ljubavna priča sa suprugom, nogometašem Edinom Džekom (40).

Objavu otvara nasmijanim selfiejem s treninga na jednoj od staza u brdima iznad grada, a videozapisi otkrivaju njezinu posvećenost trčanju po zahtjevnom terenu. Energiju koju je uložila u trening nadoknadila je, kako je i sama napisala, "dobrom hranom s nekim od najdražih ljudi".

Među fotografijama su se našli i intimniji obiteljski trenuci, poput selfija s devetogodišnjom kćeri Unom te simpatične snimke osmogodišnjeg sina Danija na biciklu kojeg u igri slijedi njihov pas. Na slikama se našla i Amrina 21-godišnja kći Sofija Vićentijević, koju je Amra dobila Sofiju u braku sa srpskim poduzetnikom Vladimirom Vićentijevićem. Mlađih kćeri, petogodišnje Dalije i trogodišnje Hane, nema na fotografijama.

Najzanimljiviji dio objave svakako je dio Amrinog opisa u kojem je jasna i njezina euforija zbog nadolazećih utakmica Svjetskog prvenstva.

"Vidimo se uskoro, Svjetsko prvenstvo je pred vratima", napisala je Džeko potvrdivši da će pratiti supruga na jednom od najvažnijih prvenstava karijere.

Naime, krajem ožujka, njezin suprug Edin Džeko bio je ključni igrač u pobjedi protiv Italije, kojom je BiH osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon ždrijeba održanog 5. prosinca 2025., poznati su i protivnici s kojima će se Zmajevi suočiti u grupnoj fazi natjecanja. Reprezentacija je smještena u skupinu B, gdje će snage odmjeriti s jednim od domaćina, Kanadom, te sa Švicarskom i Katarom.

