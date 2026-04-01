Ona je najpoznatija BiH WAG-sica: Suprug joj zarađuje milijune, a ona brine o petero djece

Nakon dramatične utakmice u Zenici, Bosna i Hercegovina slavi povijesni uspjeh. "Zmajevi" su se plasirali na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Veliku pobjedu s tribina pratila je i Amra Džeko, koja je bodrila svog supruga, kapetana reprezentacije Edina Džeka. Zajedno je s navijačima slavila jedan od najvećih uspjeha reprezentacije.

Amru javnost prvenstveno poznaje kao suprugu Edina Džeke, no ona je više od toga. Njezina karijera započela je na modnim pistama i proširila se na glumu, poduzetništvo i humanitarni rad.

Rođena u Sarajevu, uspjela je ostvariti snove koji su je odveli do Pariza, Los Angelesa i svjetskih naslovnica, a da pritom nikada nije zaboravila svoje korijene.