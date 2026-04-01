Nezapamćeno slavlje u Zenici: Pogledajte lica Talijana nakon dramatičnog raspleta i kako je Džeko izgledao

Reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u četvrtak u Zenici Italiju nakon izvođenja penala rezultatom 4-1 i tako izborila plasman na Svjetsko prvenstvo, drugi put u svojoj povijesti, 12 godina nakon povijesnog nastupa u Brazilu. Bosna i Hercegovina će tako u svom drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini B, u koju su smješteni Kanada, Katar i Švicarska.

Italija, reprezentacija četverostrukih svjetskih prvaka, već treći put zaredom je ostala bez nastupa na najvećoj svjetskoj pozornici. Gennaro Gattuso nije uspio u misiji vraćanja Talijana tamo gdje bi im trebalo biti mjesto, pogotovo na turniru na kojem će po prvi put u povijesti sudjelovati čak 48 reprezentacija. Izabranici Sergeja Barbareza pokazali su se mirnijima i preciznijima od svojih suparnika, baš kao i pet dana prije protiv Walesa u Cardiffu.

Tahirović, Tabaković i Alajbegović su Donnarummu slali u jednu, a loptu u drugu stranu, dok je za Talijane samo Tonali bio precizan. Esposito je kao prvi talijanski izvođač prebacio vrata, a Cristante je pogodio prečku. Talijanski vratar je pogodio stranu u koju će pucati Bajraktarević, ali nije uspio spriječiti put lopte u mrežu i veliko slavlje na zeničkom stadionu Bilino polje.

Nakon što je Bajraktarević zabio s bijele točke, krenula je nezapamćena ludnica na Bilinom polju. Talijanski nogometaši i kompletni stručni stožer potonuli su u očaj, dok su igrači BiH, navijači, izbornik Barbarez, ma svi koji vole Bosnu i Hercegovinu, pali u trans. Edin Džeko završio je među razdraganim navijačima koji su utrčali na teren i pridružili se ludilu koje će, vjerujemo, trajati u Zenici i Bosni i Hercegovini do dugo u noć. Edin Džeko je imao zamotanu ruku i izgledao je kao ranjeni vojnik nakon bitke. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prošla je nogometnu bitku, to sigurno, pa je cijeli prizor zaokružio cijelinu.

