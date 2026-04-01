Sergej Barbarez obratio se naciji nakon povijesnog plasmana na Mundijal i otkrio tajnu

Bosna i Hercegovina je na Svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Rasplet je to nezapamćene drame u Zenici, koja se dogodila u četvrtak navečer, a koju će svi navijači BiH, ali i oni talijanski, pamtiti još dugo. U finalu doigravanja Zmajevi su svladali Italiju poslije dramatičnog raspucavanja jedanaesteraca. Utakmica je nakon 120 minuta igre završila rezultatom 1-1, a BiH je u izvođenju kaznenih udaraca slavila s 4-1 i tako ostvarila povijesni uspjeh.

'Zasluženo smo na SP-u'

Nakon utakmice, Sergej Barbarez je za BHRT rekao da su na početku imali probleme, jer nisu imali organizaciju.

"Rekao bih da smo zasluženo na Svjetskom prvenstvu. Nije bilo jednostavno, ali to je valjda naš put", rekao je Barbarez.

Istaknuo je da je Italija izuzetna ekipa, koja se i s 10. igrača u polju zna braniti...

"Vjerovali smo od prvog momenta. Nikada mirniji nisam ušao u utakmicu. Nikada nisam mirniji govor održao pred utakmicu“, kazao je Barbarez, zahvalivši se igračima na emociji i pristupu. Posebno je istakao karakter svoje momčadi, naglasivši da su to momci koji su ponosni što nose dres reprezentacije.

'Nekada je dobro neke stvari raditi laganije'

Dodao je izbornik Bosne i Hercegovine kako, prema njegovoj procjeni, reprezentacija napreduje brže od očekivanog i da je trenutno oko dvije godine ispred zacrtanog plana, uz poruku da bi u budućnosti cilj trebao biti plasman na velika takmičenja svake dvije godine.

Govoreći o izboru igrača, naglasio je da je bilo dosta dilema, posebno kada su u pitanju Kerim i Esmir. Istaknuo je da je Esmir odigrao izuzetno zahtjevnih 120 minuta, što je na kraju presudilo u njegovu korist, dok je za Kerima predviđena druga uloga u određenim situacijama.

"Nekada je dobro neke stvari raditi laganije. On to totalno razumije. Sa 18 godina meni niko nije ništa objašnjavao. Htjeli smo da ga malo sačuvamo i tako je bilo".

Osvrnuo se i na stanje kapetana Edina Džeke, izrazivši nadu da povreda nije ozbiljna i da će biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu, naglasivši kako nema potrebe skrivati očekivanja.

"Nadam se da nije teška povreda i da će Džeko sa nama biti na Svjetskom prvenstvu. Mislim da se ne trebamo skrivati".

Na kraju je istakao važnost mladih igrača, naglašavajući da oni igraju bez straha i opterećenja, fokusirani isključivo na igru, bez razmišljanja o mogućim greškama.

"Mladi igrač ne razmišlja šta će se desiti kada pogriješi, on ide brutalno hladan“, zaključio je Barbarez kaže za BHRT.

