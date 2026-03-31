Ušao s klupe i bacio Zenicu u ekstazu: Pogledajte kako je BiH izjednačila protiv Italije

Nogometaši Bosne i Hercegovine u finalnoj utakmici doigravanja u utorak navečer u Zenici bore se s Italijom za plasman na Svjetsko prvenstvo, a regularni dio utakmice završen je rezultatom 1:1 iutakmica je otišla u produžetke.

Talijani su poveli u 15. minuti, zabio je Moise Kean nakon velike pogreške vratara Vasilja, a BiH je do gola za izjednačenje stigla u 79. minuti.

Gol za 1:1 zabio je Haris Tabaković koji je u igru ušao u 71. minuti.

Reprezentacija BiH je u finišu utakmice jurila izjednačenje, Italija je bila 'na konopcima', a obrana Azzurra kapitulirala je nako što je Dedić ubacio u petarac, lopta se odbila i na nju je naletio Tabaković i poslao lopu u mrežu nakon čega je cijeli stadion 'eksplodirao.

