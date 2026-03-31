Toggle password visibility
Toggle password visibility
LUDNICA /

Ušao s klupe i bacio Zenicu u ekstazu: Pogledajte kako je BiH izjednačila protiv Italije

Ušao s klupe i bacio Zenicu u ekstazu: Pogledajte kako je BiH izjednačila protiv Italije
Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Haris Tabaković spasio je Bosnu i Hercegovinu u završnici utakmice protiv Italije

31.3.2026.
23:20
M.G.
Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia
Nogometaši Bosne i Hercegovine u finalnoj utakmici doigravanja u utorak navečer u Zenici bore se s Italijom za plasman na Svjetsko prvenstvo, a regularni dio utakmice završen je rezultatom 1:1 iutakmica je otišla u produžetke.

Talijani su poveli u 15. minuti, zabio je Moise Kean nakon velike pogreške vratara Vasilja, a BiH je do gola za izjednačenje stigla u 79. minuti.

Gol za 1:1 zabio je Haris Tabaković koji je u igru ušao u 71. minuti.

Reprezentacija BiH je u finišu utakmice jurila izjednačenje, Italija je bila 'na konopcima', a obrana Azzurra kapitulirala je nako što je Dedić ubacio u petarac, lopta se odbila i na nju je naletio Tabaković i poslao lopu u mrežu nakon čega je cijeli stadion 'eksplodirao.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Bosna I HercegovinaItalijaSvjetsko Prenstvo 2026.GolIzjednačenjeZenica
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
