Imamo novi hit! Pogledajte veliko ruganje 'njegovom visočanstvu' Donaldu Trumpu

Nedaleko od Bijele kuće u Washingtonu, ispred Lincolnova spomenika u ponedjeljak je postavljeno raskošno postolje s ugrađenom zlatnom WC školjkom koje se bez sumnje neće svidjeti aktualnom predsjedniku Donaldu Trumpu -

Umjetnička instalacija se sastoji od postolja od umjetnog mramora, čiji je Trump veliki obožavatelj, a u sredini je postavljena zlatna WC školjka iznad koje stoji natpis: "Prijestolje dostojno kralja."

Na ploči je uklesano sljedeće: "U vrijeme neviđenih podjela, eskalacija sukoba i ekonomskih previranja, predsjednik Trump usredotočio se na ono što je doista važno: obnovu Lincolnova toaleta u Bijeloj kući. Ovo - njegovo najveće postignuće - odvažan je podsjetnik na to da predsjednik nije samo poslovan čovjek, već i čovjek koji vodi računa o poslu. To je počast nepokolebljivom vizionaru koji je pogledao dolje, vidio problem i obojio ga u zlatno."

Već u utorak ironična instalacija kojom se želi ismijati predsjednik SAD-a privukla je duge redove turista i Trumpovih protivnika, piše AFP. "U Washington sam stigla da bih snimila ovu instalaciju jer mrzim Trumpa", rekla je AFP-u 78-godišnja Nancy Chase.

Djelo gerilske umjetničke grupe

Trump je veći dio svoje prve godine nakon povratka na vlast proveo nastojeći Washingtonu udahnuti svoj prepoznatljivi stil. Poznati Ovalni ured sad je prepun zlatnih ukrasa, nekoć neupadljivi i elegantni 'Ružičnjak' je popločan, a cijelo istočno krilo Bijele kuće srušeno je kako bi se ondje napravilo dovoljno mjesta za golemu plesnu dvoranu.

William Hoker, koji se biciklom dovezao do zlatnog WC-a, rekao je da je takav spomenik prikladan.

"Želio sam vidjeti ovaj spomenik prije nego što nestane i mislim da savršeno utjelovljuje tipa u Bijeloj kući, ovo je tek vulgaran prikaz", rekao je 69-godišnji umirovljenik za AFP. Njegov prijatelj Steve Toulotte je kazao kako smatra da se "definitivno treba našaliti s predsjednikom".

Pop-up instalacija djelo je svojevrsne gerilske umjetničke grupe 'Secret Handshake', koja je u Washingtonu već postavila nekoliko provokativnih privremenih kipova u posljednjih šest mjeseci, a najznačajniji je onaj nazvan "Kip prijateljstva Trump-Epstein", koji Trumpa prikazuje s njegovim bivšim prijateljem, zloglasnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.