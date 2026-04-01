Macron u Japanu direktno protiv Trumpovih poteza: 'Možda smo sporiji, ali uvijek znate...'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron iskoristio je službeni posjet Tokiju kako bi japanskim gospodarstvenicima i investitorima predstavio Europu kao predvidljivog gospodarskog i političkog partnera. Njegove izjave tumače se kao izravna kritika vanjske politike Donalda Trumpa.

"Svjestan sam da se Europa ponekad može doživljavati kao kontinent koji je sporiji od drugih. No predvidivost ima svoju vrijednost i to smo pokazali svih ovih godina, a usudio bih se reći i posljednjih tjedana: mi smo ondje gdje znate da ćemo biti", rekao je Macron.

Macron je kritizirao zemlje koje tvrde da djeluju brže od svojih saveznika, ali istodobno nisu pouzdane: "Ne znate hoće li i prekosutra biti na toj poziciji i hoće li već sutra donijeti odluku koja vam može nauditi, a da vas o tome ni ne obavijeste".

Kritika se prvenstveno odnosi na nestabilnu situaciju na Bliskom istoku. Rat koji SAD i Izrael vode protiv Irana uzrokovao je blokadu Hormuškog tjesnaca, što izravno ugrožava japansku energetsku opskrbu. Macronov istup dolazi neposredno nakon što je Trump javno kritizirao Francusku, nazvavši njezinu ulogu u rješavanju iranske krize nekorisnom.

