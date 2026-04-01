Za Ozempicom je posegnula nakon životne tragedije, a danas izgleda bolje no ikad

Supruga glazbenika Johna Legenda u 41. godini izgleda bolje no ikad! Chrissy Teigen svoju je karijeru započela kao manekenka, a danas je mnogi znaju kao influencericu, kuharicu te, naravno, suprugu jednog od omiljenih glazbenika današnjice.

Na Instagramu je često isticala kako sanja o velikoj obitelji, a danas joj se taj san i ispunio.

Teigen je majka četvero djece, no put ka sreći obilježila je i tragedija kada je spontanim pobačajem izgubila sina Jacka. O čitavoj situaciji Teigen je bila vrlo otvorena na društvenim mrežama, a priznala je da ju je depresija nakon teškog razdoblja motivirala i da počne koristiti Ozempic.

"Ljudi će pitati: "Jesi li trudna?" A sljedećeg tjedna će te pitati: "Zašto si uzeo Ozempic? Previše si mršav." Nikad ne možeš pobijediti ni sa čim," rekla je Teigen koja je i inače u javnosti poznata kao ona koja se ne libi pričati o problemima.