Horor na odlučujućoj utakmici mladih Vatrenih: Turski izbornik se srušio, hitna odmah uletjela na teren

U 35. minuti utakmice Hrvatske U21 reprezentacije i Turske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo na Opus Areni u Osijeku turski izbornik Egemen Korkmaz se srušio nedugo nakon što je njegova ekipa ostala s igračem manje. Na teren je ekspresno stiglo vozilo hitne pomoći kako bi mu ukazalo pomoć, a potom su ga prevezli u bolnicu. U galeriji pogledajte dramatične scene.

Ova je utakmica jako važna za obje momčadi. Turska je trenutno vodeća u skupini s 11 bodova, jednim više od drugoplasirane Hrvatske koja ima utakmicu manje. Pobjeda u ovoj utakmici odvela bi mlade Vatrene praktički na EP.

Tekstualni prijenos utakmice pratite uživo OVDJE.