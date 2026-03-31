Mladi Vatreni igraju ključnu utakmicu za odlazak na EP: Novi dragulj počeo od prve minute

Hrvatska U-21 reprezentacija u Osijeku na Opus Areni igra protiv Turske najvažniju utakmicu Kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Kvalifikacije za EP 0 Hrvatska : 0 Turska

HRVATSKA: Silić - Barišić, Mlačić, Prpić, Hrgović - Jagušić, Kavelj, Zvonarek - Krivak, Topić, Segečić

TURSKA: Yilmaz - Karapo, Demir, Ozcan, Yilmaz - Gezek, Tiknaz, Bostan - Canak, Kilicskoy, Onal

Standings provided by Sofascore

1' - Počela je utakmica!

- Stigli su sastavi. Adrian Segečić kreće od prve minute! Veliki talent iz Australije koji je odlučio promijeniti reprezentaciju i zaigrati za zemlju svojih djedova i roditelja (više o tome OVDJE) oduševio je pristupom i energijom. Kako se predstavio javnosti pogledajte OVDJE. Izbornik Olić nije želio prijateljsku utakmicu već je u pripremi za ovaj okršaj s Turcima podijelo reprezentaciju na dvije ekipe i tako odigrao utakmicu. Utakmica je završila 3:0, a sva tri gola zabio je Segečić. Olić i Kranjčar gurnuli su ga u ključnoj utakmici od prve minute.

NAJAVA

Turska je vodeća u skupini s 11 bodova, jednim više od drugoplasirane Hrvatske koja ima utakmicu manje. Pobjeda u ovoj utakmici odvela bi mlade Vatrene praktički sigurno na EP.

"Nadam se da ćemo uz podršku navijača na ovom prekrasnom stadionu u jednoj dobroj atmosferi, sjajnoj atmosferi, napraviti dobar i pozitivan rezultat s kojim ćemo napraviti još jedan korak k našem cilju, a to je plasman na Europsko prvenstvo", rekao je izbornik Ivica Olić i dodao:

"Bez obzira što ima još i dosta utakmica za odigrati, mislim da onaj koji dobije utakmicu u Osijeku biti još jedan korak ispred i moći s pravom se nadati tom cilju, a to je Europsko prvenstvo", zakljućio je Olić čija je velika želja bila da se igra u Osijeku.

