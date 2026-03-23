Olić otkrio nevjerojatne detalje kako smo 'ukrali' velikog talenta i dobili strašnog igrača

Hrvatska reprezentacija do 21 godine okupila se u Zagrebu uoči kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo protiv Turske, koja će se igrati 31. ožujka u Osijeku.

"Na početku smo rekli da je to jedan maraton od osam utakmica. Sad smo na pola puta, tog maratona, i svaka utakmica je itekako važna. S pravom mogu reći da nakon ove četiri utakmice koje smo odigrali, Turska nam je najveći konkurent za to prvo mjesto. Imaju dobar roster, dobre igrače, tako da vjerujem da se i oni s pravom nadaju odlasku na Europsko prvenstvo", rekao je izbornik Ivica Olić.

Izbornika posebno veseli činjenica da će reprezentacija igrati u Slavoniji.

"Od početka, kada smo pravili raspored, nekakva moja ideja bila je da u Slavoniji odigramo tu utakmicu. Očekujem i veliku podršku navijača i mislim da bi ovi dečkima to bio važan poticaj te nagrada za ono što su napravili do sada", rekao je Olić.

U odnosu na prvotni popis, Olić je naknadno pozvao Svena Lesjaka iz Varaždina, Filipa Mažara iz Slaven Belupa i Noela Bodetića iz Rijeke.

"Imali smo određenih problema od prvog popisa. Odmah je u startu došla obavijest i zamolba kluba Matije Barzića jer nemaju reprezentativnu stanku, imaju tri utakmice u ovom terminu, a u velikoj su i grčevitoj borbi za ostanak. U dogovoru s klubom i sa mnom oslobodili smo ga obveza u ovom ciklusu, Matia ovdje nije bio u prvom planu, a tamo je itekako bitan i važan igrač. Barišić je u četvrtom tjednu nakon ozljede lože, vraća se i čekat ćemo ga do zadnjeg dana. On bi se u petak trebao priključiti i nastaviti raditi po programu s našim trenerima. Nadamo se da će biti spreman za utakmicu. Fran Topić je prije dva, tri dana na treningu imao nezgodu. Dobit ćemo medicinsko izvješće i odlučiti. On se dobro osjeća i vjeruje da će biti spreman, nadamo se da će nam se priključiti", rekao je Olić.

Adrian Segečić, veznjak engleskog drugoligaša Portsmoutha, novi je član U-21 reprezentacije nakon što je australsku reprezentaciju zamijenio hrvatskom. Olić je ispričao kako je došlo do njegova odabira hrvatskog državljanstva.

"Tu ima dosta i slučajnosti u svemu tome. Dosta smo pričali i razgovarali o problemima u reprezentaciji što se tiče ozljeda, neigranja naših igrača koji su otišli van, pratili smo i gledali listu, sve moguće u Europi. Dođemo do Segečića koji je tad imao australsku i hrvatsku zastavu. Pitao me pomoćni trener Krnjić kakva je situacija s njime, rekoh ‘ne znam, provjerit ćemo’. Tako sam stupio s direktorom Pletikosom u kontakt, rekao mi je da su ga zvali, ali da nije igrao za A reprezentaciju, da postoji šansa", rekao je Olić.

"Onda smo preko Joea Šimunića došli do oca. Nazvao sam ga i pitao postoji li šansa. Zapravo, nadu mi je dalo kad sam vidio da tata na WhatsAppu ima hrvatsku zastavu za profilnu. Već sam pomislio da bi to mogla biti dobra priča, haha, da budem iskren. U razgovoru s tatom sam shvatio da je on 15 kilometara od mene, da je davno otišao u Australiju, da čovjek i dalje prati i svake godine dolazi u njegovo selo nekoliko puta. Tata je htio da sin igra za Hrvatsku, na kraju smo zaključili da će Adrian to odlučiti", dodao je Olić.

Mladi vratar Hajduka Toni Silić konstantan je ove sezone.

"Čeka nas jako bitna utakmica protiv Turske u kojoj možemo dosta toga riješiti. Tako da očekujem jednu tešku utakmicu. U Turskoj smo odigrali jako dobro, izvukli smo bod, mogli smo i sva tri, tako da energija je pozitivna, ekipa je u dobrom stanju, tako da očekujemo dobar rezultat.

Naravno da sam zadovoljan minutažom u klubu. Uhvatio sam kontinuitet igara i što je najbitnije za mene i za sve momke, tako da da nam što lakše bude ovdje".

Na pitanje nada li se odlasku na Svjetsko prvenstvo, rekao je:

"Idem utakmicu po utakmicu, tako treba dokazati sebe i onda ako to dođe sigurno da će biti jedna jako lijepa nagrada. No, fokusiran sam ovdje na U-21 i da ovu utakmicu odradimo jako dobro.

Ma mislim svima to sigurno godi, ali mi smo profesionalci, nama je fokus na teren, ne zamaramo se takvim stvarima. Na terenu dokazuješ sebe i jedino preko terena možeš izboriti te stvari", odgovorio je Silić.

Okupljanju reprezentacije razveselio se i Lovro Zvonarek.

"Svima nam je drago da se reprezentacija ponovno okupila, jedva smo čekali da opet sve počne. Stvarno smo super ekipa i jedva čekamo istrčati protiv Turske.

Bit će predivna utakmica na Opus areni i mislim da će biti zanimljiva utakmica. Turska koja je trenutna prva, ali ma utakmicu manje. Mi idemo na pobjedu, pokazati da smo Hrvatska. Ipak igramo na domaćem terenu, vjerujem da će nas ljudi doći podržati, idemo na pobjedu", rekao je Zvonarek.

"Ja sam osobno u super stanju i veselim se. Na posudbi sam u Grasshopperu, sretan sam jer igram, imam povjerenje kluba i trenera. Zadnjih mjesec dana sam bio ozlijeđen, ali vratio sam se i imam energije da sve doprinesem reprezentaciji", zaključio je Zvonarek.

Hrvatska je trenutačno neporažena na drugom mjestu skupine H, s bodom zaostatka za vodećom Turskom, koja ima utakmicu više. Upravo Turska 31. ožujka u 17:30 sati dolazi na Opus Arenu, a to je ujedno i jedini susret u ovom okupljanju.

