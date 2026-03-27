Pogledajte kako se predstavio novi dragulj hrvatskog nogometa: 'Brz sam, volim pucati i driblati'

Hrvatska U21 reprezentacija igrat će 31. ožujka u Osijeku ključnu kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo protiv Turske, a na pripremama je i novi igrač Olićeve momčadi, Adrian Segečić.

Veznjak engleskog drugoligaša Portsmoutha, novi je član U-21 reprezentacije nakon što je australsku reprezentaciju zamijenio hrvatskom. Hrvatska je dobila velikog talenta, a Ivica Olić je nedavno ispričao kako je došlo do njegova odabira hrvatskog državljanstva.

"Tu ima dosta i slučajnosti u svemu tome. Dosta smo pričali i razgovarali o problemima u reprezentaciji što se tiče ozljeda, neigranja naših igrača koji su otišli van, pratili smo i gledali listu, sve moguće u Europi. Dođemo do Segečića koji je tad imao australsku i hrvatsku zastavu. Pitao me pomoćni trener Krnjić kakva je situacija s njime, rekoh ‘ne znam, provjerit ćemo’. Tako sam stupio s direktorom Pletikosom u kontakt, rekao mi je da su ga zvali, ali da nije igrao za A reprezentaciju, da postoji šansa", rekao je Olić.

"Onda smo preko Joea Šimunića došli do oca. Nazvao sam ga i pitao postoji li šansa. Zapravo, nadu mi je dalo kad sam vidio da tata na WhatsAppu ima hrvatsku zastavu za profilnu. Već sam pomislio da bi to mogla biti dobra priča, haha, da budem iskren. U razgovoru s tatom sam shvatio da je on 15 kilometara od mene, da je davno otišao u Australiju, da čovjek i dalje prati i svake godine dolazi u njegovo selo nekoliko puta. Tata je htio da sin igra za Hrvatsku, na kraju smo zaključili da će Adrian to odlučiti", dodao je Olić.

Mladi Adrian se sada i dodatno predstavio odgovaranjem na kratka 'brzopotezna' pitanja (1-10), a video je objavio HNS.

Dribling? - 8

Dodavanja? - 8

Vizija? - 6-7

Završnica? - 9-10

Tempo? - 10

Prva riječ koja ti padne na pamet kada čuješ Hrvatska? - Modrić

Kako bi opisao svoj stil igre? - Brz sam, volim pucati i driblati

Desetka ili krilo? - Desetka

Nogometni idol? - Uvijek sam govorio da su to Messi i Modrić

Poruka za navijače? - Dođite i podržite nas u Osijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas doznaje: Iran ide na SP u SAD, Branko Ivanković u najužem krugu za izbornika