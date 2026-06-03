Olićevi momci nastavljaju s odličnim partijama: Dva stopera zabila prvijence

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine, pod vodstvom izbornika Ivice Olića, svladala je Katar rezultatom 2-0 na stadionu SC Rudeš u drugoj od tri prijateljske utakmice.

Dominik Prpić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 57. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Matia Barzić u 83. minuti.

Bila je to druga prijateljska utakmica U21 reprezentacije nakon što je 30. svibnja u Koprivnici odigrala 1-1 protiv Grčke.

Gosti su poveli u 36. minuti pogotkom Stavrosa Pnevmonidisa, a samo tri minute kasnije izjednačio je Bartol Kardum.

Posljednju od tri prijateljske utakmice hrvatska U-21 reprezentacija odigrat će 6. lipnja protiv Irske u Vrbovcu.