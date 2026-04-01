Hrvatska je dobila igračinu! Olić u nevjerici poručio: 'Takvog nemamo, spremamo ga za A momčad'

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine ostvarila je veliku pobjedu protiv Turske 3:0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Izbornik Ivica Olić nije skrivao zadovoljstvo igrom svoje momčadi, posebno u prvom dijelu susreta.

"Prvih 35 minuta bila je najbolja naša igra otkako sam preuzeo reprezentaciju, ovo je bila demonstracija sile i moći. Bio sam uvjeren da ćemo mljeti protivnika i to se vidjelo na terenu", istaknuo je Olić.

Dodao je kako se jasno vidio rad s priprema:

"Kroz ovih tjedan dana imali smo šest do sedam treninga i to se sve vidjelo na terenu. Oni su mladi dečki koji se osjećaju jako dobro, sve se to vidi. Ovakva igra nam diže samopouzdanje i čini nas sigurnima. Nisam imao dojam da pojedini igrači ne igraju u klubovima. Svi su bili motivirani i mi znamo što oni mogu. Jagušića i Krivaka bih izdvojio. Kroz treninge se vidjelo da su u dobroj formi i to su pokazali na terenu. Dobro smo analizirali Turke, tako da smo ih dobro i eliminirali", rekao je Olić.

Izbornik je ipak posebne pohvale uputio debitantu Adrianu Segečiću.

"Segečić je sjajan dečko i kvalitetan igrač. Hrvatska je dobila jedan sjajan potencijal i dečka koji je već sada u trećoj sezoni seniorskog nogometa. On puca od samopouzdanja. Vrlo je brz, ima odličan dribling i šut s obje noge. Jako je kvalitetan igrač. Nama je cilj ovakve igrače otpremiti u A selekciju. Meni je čast voditi ovakve igrače."

I Olić i stožer U-21 reprezentacije su pretpostavljali što bi mogli očekivati od Segečića, ali on je ostavio još bolji dojam od onoga koji su stekli tijekom skautiranja veznjaka Portsmoutha.

"Ono što smo ranije imali prilike vidjeti bilo je uglavnom preko Wyscouta i kada smo krenuli u tu ofenzivu rješavanja njegovih papira, to je ipak bilo preko TV-a i programa. Bili smo njime baš oduševljeni, ali htjeli smo to vidjeti uživo, jer ipak je drugačije kada vidiš i realnu brzinu, realnu kvalitetu lijeve i desne noge, njegov dribling, sve... Moram priznati da smo već drugi dan rekli - to je to!", rekao je Olić.

Ogromni potencijal

Sa Segečićem, koji je već nakon desetak treninga našao mjesto u startnoj postavi, Hrvatska je dobila kvalitetu više.

"Hrvatska je dobila igrača kojega u našem rosteru, a pričam o U-21 reprezentaciji, po njegovim karakteristikama nemamo. I to je ono što nas, naravno, čini još raznovrsnijima i ubojitijima. Odigrao je jako dobru utakmicu, a to me, s obzirom na to da igra kvalitetnu ligu, ali i kroz ovo što smo vidjeli na treningu, nimalo ne čudi. Zato je bio u prvih 11", zaključio je Olić.

Mladić koji je 'prebjegao' u Hrvatsku pokupio je simpatije svih pratitelja nogometa u Lijepoj našoj, a pohvale su za njega imali i suigrači.

"Priča tečno hrvatski, tako da mu se nije bilo teško prilagoditi. On je igrač koji uvijek može prelomiti utakmicu", rekao je Lovro Zvonarek.

