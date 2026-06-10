Krenula je osveta: Iran napao američke baze diljem Zaljeva! ''Razorno ćemo odgovoriti'

Iran je u srijedu uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum Washingtona i Teherana i zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku.

Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi al-Azraq u Jordanu, bazu Ali Al Salem u Kuvajtu i sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, prenose iranski državni mediji.

Iranska revolucionarna garda poručila je Washingtonu da je "spremna odlučno i razorno odgovoriti na svaki novi američki napad", navode mediji.

Oružane snage Jordana priopćile su u srijedu da su presrele i oborile pet projektila lansiranih iz Irana na bazu al-Azraq. Vojska je dodala da su krhotine pale na teritorij te bliskoistočne zemlje, ali da nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete.

Sirene za uzbunu

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se diljem Bahreina preko noći, a vlasti su pozvale stanovnike da potraže sklonište nakon što je Iran objavio da je ciljao veliki američki vojni objekt u toj zemlji.

Bahreinsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je u srijedu ujutro na X-u da "stanovnici trebaju otići do najbliže sigurne lokacije i ostati mirni".

Kuvajtska vojska objavila je u srijedu ujutro da cilja "neprijateljske zračne ciljeve" iznad svog teritorija nakon što su Iran i Sjedinjene Države razmijenili zračne napade nakon obaranja američkog vojnog helikoptera Apache.

"Glavni stožer vojske objavljuje da kuvajtski sustavi protuzračne obrane trenutačno ciljaju neprijateljske zračne ciljeve", objavila je vojska na X-u.

Američka vojska kaže da je završila s napadima

Američka vojska objavila je u srijedu da je završila napade na Iran pokrenute kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apache, a Teheran je poručio Washingtonu da njihov odgovor neće izostati.

"Samoobrambeni" napadi izvedeni su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na X-u.

"Snage CENTCOM-a napale su iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne stanice i radare u blizini Hormuškog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova ratnog zrakoplovstva i mornarice", navela je američka vojska.

"Vjerujem da bi odgovor trebao biti vrlo snažan, vrlo moćan, i to je ovaj", rekao je Trump za ABC News.

CENTCOM je naglasio da "američke snage ostaju pripravne i spremne za obranu od neopravdane iranske agresije".

Iran zaprijetio

Islamska republika zaprijetila je da će odgovoriti na američku odmazdu protiv Irana zbog obaranja američkog vojnog helikoptera.

"Unatoč porazima na bojnom polju, Sjedinjene Države odlučile su testirati našu odlučnost. Naše moćne oružane snage neće ostaviti nijedan napad ili prijetnju bez odgovora", reagirao je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči na X-u rano u srijedu.

"Napustite našu regiju ako želite biti sigurni. Povijest Perzijskog zaljeva ima mnogo poglavlja o strašnim sudbinama stranih uljeza", dodao je šef iranske diplomacije.

I iranski mediji su izvijestili da se smiruju napadi. Iranska državna televizija objavila je da je napad na Iran prestao u srijedu ujutro nakon niza američkih napada u odgovoru na napad na helikopter Apache.

"Situacija je sada mirna", objavila je državna televizija, nakon što je nekoliko medija prethodno izvijestilo o eksplozijama na južnoj obali Irana, u blizini Hormuškog tjesnaca.