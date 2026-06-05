Otkriveno kako je Izrael izvodio udare na Iran: Ključna je bila suradnja s jednom zemljom

Izrael je tajno rasporedio elitne vojne i obavještajne jedinice u Azerbajdžan tijekom rata s Iranom, ekskluzivno doznaje CNN od četiri izvora upoznata s tim pitanjem. Dio je to izraelske mreže tajnih lokacija diljem Bliskog istoka kako bi olakšao operacije protiv Irana.

Snage su djelovale s nekoliko lokacija u južnom Azerbajdžanu uz iransku sjevernu granicu te na najbližoj točki udaljenoj svega stotinjak kilometara od iranskog grada Tabriza koji je Izrael napao tijekom rata.

Na lokaciji su bile raspoređene i specijalne komandoske jedinice, tvrdi medij, koje su provodile misije prikupljanja obavještajnih podataka i operacije dronovima, što je Izraelu dalo važnu prednost te mogućnost uvida u sjeverni Iran tijekom rata.

Iz spasilačkih u vojne položaje

Tajno raspoređivanje u Azerbajdžan, o čemu je medij već ranije izvijestio, jedan je od nekoliko vojnih položaja koje je Izrael održavao diljem Bliskog istoka. Izraelskoj vojsci to je dalo neviđeni doseg, ali i istaknulo ulogu koju su odigrali iranski susjedi - neki s dopuštenjem, drugi vjerojatno bez - u olakšavanju operacija protiv Teherana.

Izvori su za CNN rekli da su lokacije u Azerbajdžanu bile među brojnim tajnim vojnim lokacijama i bazama u više zemalja, uključujući Irak, Ujedinjene Arapske Emirate i Somaliland na Afričkom rogu. Snage su u početku bile planirane kao potencijalni spasilački timovi u slučaju nužde, a zatim su se proširile i postale vojni položaji te položaji za prikupljanje obavještajnih podataka. Ovim raspoređivanjem, izraelske snage smjestile su se tijekom rata duž južne, zapadne i sjeverne periferije i na taj način proširile domet izraelske vojske za stotine kilometara te duboko u iranski teritorij. Prednji položaji pomogli su da Izrael izdrži valove napada na ciljeve diljem zemlje.

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Azerbajdžan negira tvrdnje

Azerbajdžanska operacija sastojala se od nekoliko desetaka vojnika, uključujući pripadnike izraelskih specijalnih operacija, njihovih elitnih helikopterskih borbenih i spasilačkih snaga te osoblja Mossada, rekao je jedan od izvora. Međutim, glasnogovornik azerbajdžanskog veleposlanstva u Sjedinjenim Državama odbacuje ove tvrdnje.

"Odlučno odbacujemo neutemeljene tvrdnje o navodnoj upotrebi azerbajdžanskog teritorija za operacije protiv trećih zemalja", rekao je za CNN.

Uloga Somalilanda

U međuvremenu, separatistička republika Somaliland pružila je Izraelu dodatnu vojnu poziciju, rekao je jedan od izvora. Ovo je izraelskim zrakoplovima omogućilo točku potencijalnog zaustavljanja na duljim letovima prema Iranu.

Izrael je u prosincu postao prva zemlja koja je formalno priznala Somaliland, dok Ujedinjeni Arapski Emirati održavaju široku komercijalnu i vojnu prisutnost u lučkom gradu Berberi. Izraelska vojska također je, tijekom dijela rata s Iranom, u Iraku održavala dva tajna objekta koja su pružala prednju bazu za logističku podršku i, ako je potrebno, za operacije potrage i spašavanja. O tim lokacijama prvi su izvijestili Wall Street Journal i New York Times.

Iračka vojska, međutim, u svojoj izjavi tvrdi da u zemlji od početka ožujka nije bilo "neovlaštenih baza ili snaga".

Željezna kupola u UAE-u

Izrael je, navodi CNN, također tiho rasporedio bateriju protuzračne obrane Željezne kupole (Iron Dome) u Ujedinjene Arapske Emirate, kao i trupe koje će je koristiti tijekom rata s Iranom te druge obrambene sustave. O tome je prvi izvijestio Axios. CNN je prethodno izvijestio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, šef Mossada i izraelski vojni zapovjednik, posjetio UAE tijekom rata.

UAE je ovu tvrdnju kategorički porekao.

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Azerbajdžan kao strateški partner

Vojna prisutnost u Azerbajdžanu dala je Izraelu još jednu bazu s koje je mogao provoditi misije zračnog spašavanja u slučaju oborenih pilota, kao i položaje s kojih je mogao špijunirati Iran. Izrael već dugo smatra Azerbajdžan strateškim partnerom u borbi protiv Irana, a pripreme su započele tjednima prije početka rata.

Dok je Iran sredinom siječnja gušio prosvjede velikih razmjera i masovno ubijao prosvjednike, Izrael je pripremio tajnu misiju duž azerbajdžansko-iranske granice, rekla su CNN-u dva izvora upoznata s planovima. Izvori su to opisali kao preliminarnu operaciju kojom se postavljaju temelji za dodatne korake postavljanjem prislušnih uređaja i obavještajne opreme u tom području.

Napad zaustavljen u zadnji tren

Izrael je planirao izvesti operaciju pod krinkom onoga što su trebali biti početni udari rata sredinom siječnja, međutim, američki predsjednik Donald Trump to je otkazao u zadnji tren izjavom da je Iran pristao zaustaviti ubijanje prosvjednika.

Izrael je nastavio samostalno. Zračne snage koristile su nevidljive zrakoplove i specijalne snage kao dio operacije postavljanja naprava, budući da je izraelsko političko vodstvo vjerovalo da su pregovori između SAD-a i Irana osuđeni na propast. Mjesto za prikupljanje obavještajnih podataka postalo je još jedno sredstvo kojim je Izrael mogao prikupljati informacije o iranskim vojnim pokretima i objektima, kao i potencijalno pružati rano upozorenje o lansiranju raketa.

Manje od dva tjedna kasnije, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar posjetio je Baku, sastajući se s azerbajdžanskim predsjednikom i drugim visokim dužnosnicima. U svibnju 2025. Azerbajdžan je također tajno bio domaćin rijetkih izravnih razgovora između Izraela i Sirije.

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Ključna operacija

Prema tvrdnjama jednog izvora, jedna od ključnih operacija pokrenutih iz Azerbajdžana bilo je ubojstvo Rahmana Moghaddama, koji je vodio obavještajnu diviziju Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) i za kojeg Izrael tvrdi da je odgovoran za planiranje atentata na Trumpa 2024. Dan kasnije, dronovi su pogodili zračnu luku u azerbajdžanskoj enklavi Nahčivan, pri čemu je oštećena zgrada terminala i ranjeno nekoliko ljudi. Predsjednik Ilham Alijev za udar je okrivio Iran, nazvavši to "terorističkim činom" koji je bio "ružan, kukavički i besraman". Iran je porekao lansiranje dronova.

Azerbajdžanska služba državne sigurnosti 6. ožujka je objavila da je razbila zavjeru IRGC-a za napad na kritičnu infrastrukturu, kao i na izraelske i židovske ciljeve. Nekoliko tjedana kasnije, Izrael je javno priznao da se radilo o zajedničkoj operaciji u kojoj su sudjelovali Mossad, izraelska vojska i sigurnosna služba Shin Bet.

Bliske veze i vojni interesi

Izrael i Azerbajdžan održavaju bliske veze oko komercijalnih i vojnih interesa. Baku opskrbljuje Izrael velikim dijelom svoje nafte, a Izrael zauzvrat Azerbajdžanu prodaje napredno naoružanje. Dio tog naoružanja korišten je protiv Armenije u sukobima u Nagorno-Karabahu 2016. i 2020. Azerbajdžan je također bio prva strana zemlja koja je 2016. kupila izraelski sustav protuzračne obrane Iron Dome.

"Izraelska strategija u Azerbajdžanu ostaje namjerno niskoprofilirana, oslanjajući se na transfer oružja, obavještajnu suradnju i dugoročnu tehnološku međuovisnost u sigurnosnom sektoru", napisao je prije rata u Iranu Gershon Kogan, stručnjak za tu zemlju u Centru za strateške studije Begin-Sadat.

Prema riječima Joshue Kucere, višeg analitičara Crisis Group, taj odnos Azerbajdžanu omogućuje pristup ključnom diplomatskom resursu, što Bakuu omogućuje korištenje izraelskog lobija u Washingtonu. "Azerbajdžan se sve više pokušava pozicionirati kao regionalna sila, a to uključuje i da ponekad bude svojevrsni most između Izraela i arapskih i drugih država", rekao je Kucera. "Ako je Izrael sredstvo u pomaganju Azerbajdžanu u borbi protiv napora IRGC-a za destabilizaciju, to je vrlo tajno", dodao je.