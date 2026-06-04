Hrvat proveo 6 tjedana u Iranu i Afganistanu: 'U prostoriji sedam talibana i 15 kalašnjikova'

Ruralni Afganistan i pustinje u Iranu, nisu možda baš turistički najprivlačnija mjesta na planeti - ali su savršene lokacije za putopise. Barem je tako nekako zamislio fotoreporter Josip Mikačić. U svojim avanturama skrivao je memorijske kartice od talibana i razgovarao sa ženama koje vode ilegalno sveučilište. Izložbu svojih iskustava nazvao je Stanistan.

Ući u Afganistan - zemlju odsječenu od svijeta opasna je avantura. Ipak, Mikačić je učinio upravo to. Otišao talibanima koji su ga više puta ispitivali, ali mu i pomogli kada se njemu i suputnicima pokvario auto usred ničega..

"Bili smo tamo jedno sat vremena i rekao je dođite kod nas u prostoriju. Doslovno mi ulazimo unutra. Prostorijica njih 7 talibana, leže po podu, spavaju, ono 15 kalašnjikova, a ovaj nam toči čaj i daje nam jabuke i daje nam bombone nekakve", govori Mikačić.

Imali su problema s patrolom

Prema strancima talibani se odnose pristojno, no iza te fasade krije se jedan od najrepresivnijih režima svijeta koji se Afganistanci usude kritizirati samo u rijetkim prilikama.

"Prostora za nekakvu kritiku nema, oni će tek otvoreno pričati o stvarnoj situaciji i o režimu kakav je tek u sigurnosti svog doma jer te tamo nitko neće čuti sa strane, na ulici i ne znaš tko može prisluškivati", navodi fotoreporter Pixsella

Četveročlana družina, u kojoj je bila i Talijanka, u Afganistanu je provela 3 tjedna. Imali su problema s patrolom koja ih je zaustavila jer suputnica nije bila dovoljno pokrivena.

"Velika većina žena koje jesu na ulici su znači skroz pokrivene, imaju lice pokriveno i rijetko kad će se vidjeti da žena ima lice otkriveno", govori Mikačić.

No i u takvoj zemlji u kojoj je zabranjeno školovanje ženama uspjeli su upoznali oličenje hrabrosti. Mladu Afganistanku koja riskira život i vodi tajno online sveučilište za žene.

"Koje sad ima 300 profesora i 8000 studentica. Sve online? Sve je online zato što je prenesigurno da je fizički na nekom mjestu. I sami online problemi su da im ukidaju te kanale preko kojih uče. Ako uspiju nekako otkriti njen kontakt ona dobiva prijetnje smrću ali ju još nisu uspjeli naći", govori Mikačić.

Skrivao memorijske kartice od talibana

Sreća je i da talibani nisu uspjeli naći ni memorijske kartice koje je od njih skrivao. Sve te uspomene sada su pretočene u izložbu. Ipak fotografije ne mogu do kraja dočarati gostoljubivost Afganistanaca koji su, iako siromašni - gostu spremni dati sve pa čak u njegovu čast ispeći i jednu kozu.

"Ljudi ko ljudi su zaista, fenomenalni", napominje Mikačić.

U Iranu ostali bez goriva, vode i hrane

I susjedni Iran bio je avantura za pamćenje. Vozili su se kroz pustinju Lut u kojoj je izmjereno rekordnih 70 stupnjeva i skoro ostali bez vode i benzina.

"Apsolutno ništa nema i onda smo gledali hoćemo li uopće uspjeti doći nazad do civilizacije, gdje možemo natankati ili ćemo ostati bez goriva plus nemamo hrane i nemamo vode, još malo pa nemamo goriva ali na kraju smo uspjeli doći do benzinske i onda smo natankali i gorivo i auto i sebe", prisjeća se Mikačić.

I u Iranu su ga oduševili ljubazni ljudi. Zemlje su po nekim stvarima slične, ali žene po cesti u Iranu hodaju puno slobodnije.

"Liberalniji gradovi tipa Shiraz i Isfahan žene ili ne nose maramu ili najčešće nose, ali im je spuštena i nose je oko vrata i stvarno mi smo sreli kako prolaze kraj tih policajaca s puškama ali nitko ih ne dira", navodi Mikačić.

Upoznao je iransku policiju koja ga je ispitivala, no brzo je to postao srdačniji razgovor kada je pojasnio da nije ljubitelj njihovih smrtnih neprijatelja.

"Onda nas je ispitivao pitanjima što mislite o Irancima, što mislite o Iranu, što mislite o Americi i to je upravo to pitanje, što mislite o Americi i onda smo mi rekli da nismo baš fanovi Amerike hahahaha", govori Mikačić.

A kad smo već kod Amerikanaca, Josip se nakon azijske avanture sprema kod drugih prijatelja SAD-a. Venezuela, Kuba i Honduras - buduće su opasne i zanimljive destinacije u koje se sprema otputovati.