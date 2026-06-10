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Prepoznajete li ga? Transrodna kći Jennifer Lopez danas se zove Oskar i izgleda potpuno drukčije

Prepoznajete li ga? Transrodna kći Jennifer Lopez danas se zove Oskar i izgleda potpuno drukčije
Foto: Bruja/Pacific coast news/Profimedia
Oskar, javnosti do nedavno poznat kao Emme Maribel Muñiz, jedno je od blizanaca Jennifer Lopez i Marca Anthonyja. Rođen je 22. veljače 2008. godine u New Yorku zajedno s bratom blizancem Maxom Muñizom.
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Oskar Muñiz, dijete Jennifer Lopez (56) i Marca Anthonyja (57) koje je javnosti godinama bilo poznato kao Emme Muñiz, završio je srednju školu i pritom otkrio novi identitet. Osamnaestogodišnjak se danas predstavlja kao Oskar te koristi muške zamjenice, a na jesen upisuje prestižni Sarah Lawrence College u New Yorku. Ranije se identificirao kao nebinarna osoba, a Jennifer Lopez još je 2022. javno pokazala podršku koristeći rodno neutralne zamjenice kada je govorila o svom djetetu.

Na svečanoj dodjeli diploma Oskara su podržali majka Jennifer Lopez, brat blizanac Max (18) i članovi proširene obitelji. Pjevačica nije skrivala emocije zbog odlaska djece na fakultet, a izvori bliski obitelji tvrde da svom djetetu pruža bezuvjetnu podršku tijekom svih životnih promjena.

Ipak, pažnju javnosti privukla je odsutnost Oskarova oca Marca Anthonyja. Latino zvijezda nije se pojavila na maturi, a dosad se nije javno oglašavala ni o promjeni identiteta svojeg djeteta.

10.6.2026.
6:01
Hot.hr
Rick Davis/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Jennifer LopezMarc AnthonyTransrodna Djeca
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