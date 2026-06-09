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OMILJENI PSI /

Oni su neodoljivi, razigrani i tvrdoglavi: Teška srca izdvojili smo vaših 26 ljubimaca

Oni su neodoljivi, razigrani i tvrdoglavi: Teška srca izdvojili smo vaših 26 ljubimaca
Foto: Ana Os
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Biglovi su jedna od najprepoznatljivijih i najomiljenijih pasmina pasa na svijetu, poznati po svojoj živahnosti, inteligenciji i prijateljskom karakteru. Ovi srednje veliki psi potječu iz Engleske, gdje su izvorno uzgajani za lov na zečeve i sitnu divljač. Njihov izvrstan njuh i ustrajnost i danas ih čine vrlo cijenjenima, ne samo u lovu nego i u različitim službama.

Biglovi su izrazito društvene životinje koje najbolje funkcioniraju u okruženju obitelji i aktivnog načina života. Iako su često tvrdoglavi, njihova razigranost i odanost osvajaju vlasnike diljem svijeta. Zbog svoje znatiželje i energije zahtijevaju dovoljno kretanja i mentalne stimulacije kako bi bili zadovoljni i uravnoteženi.

Poslali ste nam mnoštvo fotografija slatkih biglova, a mi smo teška srca izdvojili njih 26. Pogledajte galeriju.

9.6.2026.
14:03
Magazin.hr
Ana Os
Ljubimac TjednaBiglPas
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