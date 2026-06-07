On je taj koji vodi glavnu riječ: Neodoljivi gonič vesele naravi živi za ljubav obitelji

Gotovo da ne postoji osoba koja ne bi prepoznala bigla. Njegove duge, baršunaste uši, krupne, pomalo sjetne oči i rep koji neprestano maše osvojili su svijet. Mnogima je prva asocijacija legendarni Snoopy, no iza simpatičnog lika iz stripa krije se pasmina bogate povijesti, snažnog karaktera i neiscrpne energije.

Bigl je mnogo više od umiljatog lica; on je inteligentan, odan i ponekad tvrdoglav suputnik koji svaki dan pretvara u avanturu.

Tragovima drevnih lovaca

Iako se moderni bigl razvio u Engleskoj tijekom 19. stoljeća, korijeni pasmine sežu mnogo dublje u prošlost. Postoje zapisi koji upućuju na pse slične biglu još u drevnoj Grčkoj oko 400. godine prije Krista. Smatra se da su preci današnjih biglova u Britaniju stigli s Vilimom Osvajačem 1066. godine u obliku talbotskih goniča. Stoljećima su se ovi psi koristili za lov na zečeve i drugu sitnu divljač, aktivnost poznatu kao "beagling". Bili su idealni lovački partneri za one koji su lovili pješice, jer se njihov tempo mogao pratiti bez konja.

Kraljevska naklonost dodatno je popularizirala pasminu. Engleska kraljica Elizabeta I. bila je poznata po svojim "džepnim biglovima" (Pocket Beagles), minijaturnoj verziji koja je bila visoka svega dvadesetak centimetara i mogla je stati u bisage ili džepove lovaca. Puštali bi ih iz torbi da nastave potjeru kroz gusto raslinje nakon što bi veći goniči istjerali plijen. Iako je ova minijaturna linija danas izumrla, ona svjedoči o dugoj i fascinantnoj povijesti pasmine. Temelje modernog bigla postavio je velečasni Phillip Honeywood sredinom 1800-ih, koji je u Essexu osnovao čopor s naglaskom na lovačkim vještinama, dok je Thomas Johnson kasnije usavršio pasminu kako bi bila ne samo sposobna, već i atraktivna.

Šarm u kompaktnom izdanju

Bigl je pas srednje veličine, čvrste i mišićave građe, no ostavlja dojam elegancije. Visina mu se kreće između 33 i 41 centimetra, a težina od devet do jedanaest kilograma. Njegov izgled je nepogrešiv. Glava je široka s kratkom njuškom, a najistaknutije obilježje su duge, nisko postavljene i zaobljene uši. Ove uši nisu samo estetski detalj; njihova funkcija je da tijekom traganja "pokupe" mirise s tla i usmjere ih prema nosu, pojačavajući izvanredan njuh bigla.

Oči su im velike, smeđe ili boje lješnjaka, te odišu blagim i gotovo molećivim izrazom koji je teško ignorirati. Dlaka im je kratka, gusta i otporna na vremenske uvjete, što zahtijeva minimalnu njegu. Iako dolaze u raznim bojama, najprepoznatljivija je trobojna kombinacija crne, smeđe i bijele. Gotovo svi biglovi imaju karakterističan bijeli vrh repa, poznat kao "zastavica". Ta je značajka selektivno uzgajana kako bi lovci mogli lakše uočiti psa u visokoj travi dok mu je glava pognuta i prati trag.

Veseo duh u tvrdoglavom tijelu

Opisan kao "veseo" u mnogim standardima pasmine, bigl je oličenje optimizma. Prijateljski je raspoložen prema svima - ljudima, djeci i drugim životinjama. Nisu ni agresivni ni sramežljivi, što ih čini odličnim obiteljskim psima. Kao čoporativne životinje, žude za društvom i pate ako su predugo ostavljeni sami, što može dovesti do anksioznosti i destruktivnog ponašanja.

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Međutim, njihov lovački instinkt definira njihov karakter. S jednim od najboljih osjetila njuha u psećem svijetu, bigl živi kroz svoj nos. Kada uhvati zanimljiv miris, ostatak svijeta prestaje postojati. Ta osobina, poznata kao "selektivni sluh", može dresuru učiniti pravim izazovom. Tvrdoglavi su i neovisni, stoga zahtijevaju dosljednog i strpljivog vlasnika koji će koristiti pozitivne metode treninga, po mogućnosti uz mnogo poslastica. Biglovi su, naime, izrazito motivirani hranom i skloni debljanju, pa je ključno kontrolirati njihovu prehranu.

Osim mentalne stimulacije, potrebna im je i znatna količina fizičke aktivnosti, minimalno sat vremena dnevno. Bez dovoljno vježbe, postaju skloni dosadi i problematičnom ponašanju. Također su poznati po svojoj vokalnosti - imaju tri različita glasanja: standardni lavež, zavijanje i specifičan lovački zov (baying). Iako je to dio njihovog šarma, može predstavljati problem u stanu.

Zdravlje, dugovječnost i nevjerojatni talenti

Biglovi su općenito zdrava pasmina s očekivanim životnim vijekom od 12 do 15 godina. Ipak, skloni su nekim zdravstvenim problemima, uključujući epilepsiju, hipotireozu, probleme s očima poput glaukoma i "cherry eye", te displaziju kuka. Zbog dugih, spuštenih ušiju, podložniji su upalama uha jer slaba cirkulacija zraka stvara vlažno okruženje pogodno za bakterije. Njihova neutaživa glad čini ih sklonima pretilosti, što može dovesti do dodatnih zdravstvenih komplikacija.

Njihov nevjerojatan njuh nije koristan samo u lovu. Diljem svijeta koriste se kao detekcijski psi. U Sjedinjenim Američkim Državama, "Beagle Brigade" radi u zračnim lukama gdje njušenjem prtljage otkriva ilegalno unesene poljoprivredne proizvode, sprječavajući širenje bolesti i štetnika. Zbog svoje blage naravi i manje zastrašujućeg izgleda, idealni su za rad u gužvama. Jedan bigl po imenu Elvis čak je bio treniran da detektira trudnoću kod polarnih medvjeda njušeći njihov izmet! Nažalost, zbog svoje poslušne i povjerljive prirode, biglovi su jedna od pasmina koja se najčešće koristi u laboratorijskim istraživanjima, što je predmet stalnih etičkih rasprava i aktivizma.

Bigl je pas pun kontrasta: razigran i energičan, ali i sretan drijemati na kauču; nevjerojatno inteligentan, ali i tvrdoglavo neovisan; beskrajno odan obitelji, ali spreman odlutati za primamljivim mirisom. Posjedovanje bigla zahtijeva predanost, strpljenje i smisao za humor, ali ljubav i smijeh koje unose u dom su neprocjenjivi. Za aktivnu obitelj koja traži vjernog i zabavnog četveronožnog člana, bigl je doista savršen izbor.

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