Ovom psu koji nalikuje lavu teško je odoljeti: Zaštitnički je nastrojen, a ponekad i tvrdoglav

Chow Chow, jedna od najstarijih i najprepoznatljivijih pasmina na svijetu, potječe iz drevne Kine gdje je tisućama godina služila kao lovački pas, čuvar hramova i pratilac plemstva.

Svojim jedinstvenim izgledom koji podsjeća na lava, gustom grivom i karakterističnim plavo-crnim jezikom, ova pasmina privlači pozornost gdje god se pojavi. No, iza te impresivne vanjštine krije se kompleksan i neovisan karakter koji zahtijeva duboko razumijevanje i poseban pristup vlasnika.

Odani obitelji, distancirani prema strancima

Posebnost pasmine Chow Chow najočitija je u njezinom temperamentu. Često opisivani kao psi s mačjom naravi, izrazito su neovisni, inteligentni i ponekad tvrdoglavi. Njihova odanost obitelji je neupitna, no rijetko je iskazuju na bučan i nametljiv način. Uglavnom se snažno vežu za jednu osobu u kućanstvu, dok prema ostalima zadržavaju određenu dozu rezerve, piše PetMD.

To su mirni i tihi psi koji nisu skloni pretjeranom lajanju, ali su iznimno budni i zaštitnički nastrojeni prema svom domu i obitelji, što ih čini izvrsnim čuvarima.

Prema strancima su prirodno nepovjerljivi i distancirani. Zbog toga je rana i temeljita socijalizacija od presudne važnosti kako bi se izbjegli neželjeni oblici ponašanja te kako bi se pas razvio u staloženog i samouvjerenog pratitelja. Zbog pozicije očiju imaju slabiji periferni vid, stoga im se preporučuje prilaziti isključivo sprijeda kako se ne bi osjetili ugroženima.

Zdravlje i životni vijek

Prosječni životni vijek Chow Chow pasa kreće se od devet do 15 godina. Njihova dugovječnost ovisi o adekvatnoj brizi koja uključuje redovitu njegu krzna, pravilnu prehranu i umjerenu fizičku aktivnost. Njihovo gusto, dvostruko krzno, koje dolazi u dugodlakoj i rjeđoj kratkodlakoj varijanti, zahtijeva četkanje dva do tri puta tjedno kako bi se spriječilo zapetljavanje. Tijekom sezonskog linjanja potrebno je i češće njegovanje.

Iako nisu pretjerano aktivni, potrebne su im redovite šetnje, otprilike dvije kraće u trajanju od 20 do 30 minuta dnevno. Potrebno je izbjegavati naporne aktivnosti, osobito za vrijeme visokih temperatura jer zbog gustog krzna i kratke njuške teško podnose vrućinu. Kao i druge čistokrvne pasmine, skloni su određenim zdravstvenim problemima, među kojima su najčešći displazija kuka i lakta, entropija (uvrtanje očnog kapka) te nadutost.

Idealan vlasnik za Chow Chow

Chow Chow nije pasmina prikladna za svakoga, a osobito se ne preporučuje neiskusnim vlasnicima. Idealan vlasnik je mirna, strpljiva i dosljedna osoba koja razumije i poštuje neovisan karakter ovog psa. Zahtijevaju autoritativnog vođu koji će trening provoditi čvrsto, ali uz pozitivno poticanje jer loše reagiraju na grube metode.

Najbolje se snalaze u obiteljima sa starijom djecom koja su naučena kako poštovati prostor psa. Zbog svoje povučenosti, ne uživaju u gruboj igri i stalnom traženju pažnje. Mogu se prilagoditi životu u stanu, pod uvjetom da su im osigurane redovite šetnje. Ova pasmina nije prikladan izbor za osobe koje očekuju psa koji će neprestano tražiti maženje i igru ili one koji žele partnera za trčanje i planinarenje.

