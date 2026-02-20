Koliko dugo bi vaš pas mogao živjeti? To ovisi o ovim iznenađujućim faktorima

Pitanje koje si svaki vlasnik psa postavi u nekom trenutku jest: "Koliko ćemo zajedničkih godina imati?" Ljubav prema psu često je praćena sviješću o njegovoj krhkosti i kraćem životnom vijeku u usporedbi s našim.

Svaka pasmina nosi svoj jedinstveni genetski kod koji utječe na predispozicije za određene bolesti i, posljedično, na očekivani životni vijek.

No, odgovor na to pitanje nije jednostavan i ovisi o nizu faktora koji su znanstvenicima sve jasniji. Najnovija opsežna istraživanja, poput studije objavljene u časopisu Scientific Reports, otkrivaju kako na dugovječnost pasa presudno utječu tri karakteristike: veličina tijela, oblik njuške i čistoća pasmine.

Generalno pravilo glasi: mali psi s izduženim njuškama imaju najviše šansi za dug život, dok su psi velikog rasta i oni s ravnim, spljoštenim licem, nažalost, najugroženiji. U galeriji saznajte životni vijek mješanaca i 25 popularnih pasmina pasa.