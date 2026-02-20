FREEMAIL
MNOGI SE PITAJU /

Koliko dugo bi vaš pas mogao živjeti? To ovisi o ovim iznenađujućim faktorima

Foto: Shutterstock
Iako genetika postavlja temelje, na životni vijek naših pasa utječu i prehrana, tjelesna aktivnost, redovita veterinarska skrb i, naravno, puno ljubavi. Odabir pasmine na temelju zdravlja i dobrobiti, a ne samo izgleda, najbolji je dar koji možemo dati i sebi i svom budućem najboljem prijatelju.
Pitanje koje si svaki vlasnik psa postavi u nekom trenutku jest: "Koliko ćemo zajedničkih godina imati?" Ljubav prema psu često je praćena sviješću o njegovoj krhkosti i kraćem životnom vijeku u usporedbi s našim.

Svaka pasmina nosi svoj jedinstveni genetski kod koji utječe na predispozicije za određene bolesti i, posljedično, na očekivani životni vijek. 

No, odgovor na to pitanje nije jednostavan i ovisi o nizu faktora koji su znanstvenicima sve jasniji. Najnovija opsežna istraživanja, poput studije objavljene u časopisu Scientific Reports, otkrivaju kako na dugovječnost pasa presudno utječu tri karakteristike: veličina tijela, oblik njuške i čistoća pasmine.

Generalno pravilo glasi: mali psi s izduženim njuškama imaju najviše šansi za dug život, dok su psi velikog rasta i oni s ravnim, spljoštenim licem, nažalost, najugroženiji. U galeriji saznajte životni vijek mješanaca i 25 popularnih pasmina pasa.

20.2.2026.
12:28
Antonela Ištvan
Shutterstock
