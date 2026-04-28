Poznati po dugovječnosti: Ovo je deset najzdravijih pasmina pasa

Bilo da ga udomljavate ili kupujete, posjedovanje psa predstavlja veliku životnu odluku i značajnu obvezu. Vaš novi četveronožni prijatelj može unijeti golemu sreću u vaš život, ali sa sobom donosi i obaveze, te ne tako male troškove. Hrana, cjepiva, igračke i, naravno, posjeti veterinaru mogu se brzo nakupiti i ostaviti trag na vašem kućnom budžetu. Ipak, postoje pasmine koje su prirodno manje sklone bolestima, što vam potencijalno može uštedjeti značajnu svotu novca.

Stručnjaci za kućne ljubimce i veterinari ističu da, iako nijedna pasmina nije potpuno imuna na bolesti, neke se ističu otpornošću i dugovječnošću. Odabirom jedne od takvih pasmina, budući vlasnici mogu smanjiti vjerojatnost čestih posjeta veterinaru.

Deset pasmina pasa koje nećete često voditi veterinaru

Prema veterinarki dr. Lizi Cahn, postoji deset pasmina koje se izdvajaju kao genetski zdravije.

Australski govedar

Ova radna pasmina, uzgojena za izdržljivost, poznata je po svojoj robusnosti, inteligenciji i radnoj etici. Ovi psi imaju iznimno visoku razinu energije i zahtijevaju vlasnika koji ima dovoljno vremena da ih izmori u dugim šetnjama. "Australski govedari stvoreni su za izdržljivost i imaju velike koristi od aktivnog načina života", ističe dr. Cahn. Iako su općenito zdravi, mogu biti skloni displaziji kuka. Zanimljivo je da je najstariji pas na svijetu, Bluey, koji je živio 29 godina, bio upravo australski govedar.

Graničarski škotski ovčar (Border Collie)

Graničarski škotski ovčari ne samo da su među najinteligentnijim pasminama, već njihov entuzijazam za rad i vježbanje znači da će vjerojatnije ostati snažni i u starijoj dobi.

Australski ovčar

Australski ovčari, prepoznatljivi po prekrasnom krznu, također su radni psi uzgojeni da budu otporni i izdržljivi.

Basenji

Ova drevna afrička lovačka pasmina jedna je od najstarijih na svijetu i ima veliku genetsku prednost. Poznata je po tome što ne laje, već proizvodi zvuk sličan jodlanju. Izuzetno je otporan i ima vrlo malo nasljednih zdravstvenih problema u usporedbi s drugim pasminama.

Shiba inu

Shiba inu je također drevna pasmina cijenjena zbog dobrog zdravlja koje proizlazi iz snažne genetike. Njihov prepoznatljiv izgled nalik na lisicu i relativno kompaktna veličina čine ih vrlo traženom pasminom.

Bigl (Beagle)

Kao aktivni lovački psi, biglovi ostaju u dobroj formi, što pridonosi njihovom cjelokupnom zdravlju. Imaju vrlo snažan imunološki sustav i malo genetskih problema. Međutim, vlasnici se mogu suočiti s problemom pretilosti jer vole jesti, a skloni su i infekcijama uha.

Njemački kratkodlaki ptičar

Ovaj lovački pas cijenjen je zbog svoje brzine i izdržljivosti. Njemački kratkodlaki ptičar tipično je otporna pasmina koja se ne suočava s mnogo zdravstvenih problema tijekom života.

Čivava (Chihuahua)

Iako se čini krhkom, čivava (Chihuahua) je poznata po dugom životnom vijeku. Ovi maleni psi vrlo su živahni, pametni i odani. Njihova mala veličina stvara manji pritisak na zglobove, koji zbog toga ostaju zdravi dugo vremena. Ipak, važno je paziti na njihovu prehranu jer su skloni debljanju.

Hrt (Greyhound)

Hrt (Greyhound), iako uzgojen za trčanje i lov, općenito je vrlo zdrava pasmina. Ovi elegantni i brzi psi nakon aktivnosti postaju mirni i umiljati kućni ljubimci s malo zdravstvenih tegoba, piše Express.

A što je s mješancima?

Mješanci se često smatraju najzdravijim psima i najotpornijima na bolesti. Njihova genetska raznolikost smanjuje rizik od nasljednih bolesti koje se često javljaju kod čistokrvnih pasa, čiji je genetski fond znatno uži.

Iako odabir genetski zdravije pasmine može biti pametan financijski potez, važno je zapamtiti da je briga o zdravlju svakog psa ključna. Redoviti veterinarski pregledi, kvalitetna prehrana, dovoljno kretanja i održavanje zdrave tjelesne težine neophodni su za dug i sretan život vašeg ljubimca, bez obzira na to pripada li nekoj od navedenih pasmina ili je riječ o šarmantnom mješancu.

