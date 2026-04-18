Nemate vremena za šetnju psa? On će bez problema to obaviti umjesto vas

Četveronožni robot Spot, jedan od najprepoznatljivijih proizvoda tvrtke Boston Dynamics, ponovno pomiče granice mogućeg. U najnovijoj demonstraciji, ovaj robot pokazao je sposobnost koja je do jučer pripadala domeni znanstvene fantastike: samostalno je pročitao rukom pisanu poruku, uzeo povodac i izveo pravog psa u šetnju. Ovaj iskorak rezultat je integracije s naprednim sustavom umjetne inteligencije Gemini, koji je razvio Google.

Video koji je objavila robotička tvrtka u vlasništvu Hyundai Motor Groupa prikazuje Spota kako s lakoćom obavlja niz zadataka koje mu je čovjek zadao na običnoj ploči. Njegove kamere i AI sustav analizirali su popis obaveza te je robot krenuo u akciju, pokazujući novu razinu autonomije i sposobnosti razumijevanja fizičkog svijeta i djelovanja u njemu, piše Independent.

Foto: Profimedia

S popisa zadataka u stvarnost

Demonstracija nije stala samo na šetnji psa. Spot je uspješno obavio i druge kućanske poslove koji zahtijevaju razumijevanje konteksta i preciznu manipulaciju objektima. Robot je uredno posložio razbacane cipele na policu, pokupio praznu limenku i bacio je u koš za smeće, prikupio odjeću s poda i stavio je u košaru za rublje pa čak i provjerio mišolovku skrivenu ispod namještaja.

Ove naizgled jednostavne radnje predstavljaju ogroman tehnološki napredak. Umjesto da slijedi unaprijed programirane naredbe, Spot sada, zahvaljujući ovom AI modelu, može vizualno procijeniti situaciju, interpretirati zadatak i donijeti odluku o najboljem načinu njegova izvršenja. Iz tvrtke Boston Dynamics ističu kako je interakcija s umjetnom inteligencijom u ovom slučaju "identična" onoj kada čovjek ručno upravlja robotom pomoću tableta. Gemini zapravo preuzima ulogu operatera, prevodeći općenite upute u konkretne naredbe koje Spotovi sustavi mogu izvršiti.

Foto: Profimedia

Više od običnog koda

Ključna novost koju donosi Gemini jest mogućnost interakcije s robotom koristeći prirodni, svakodnevni jezik. Inženjeri više ne moraju pisati kompleksne linije koda za svaki pojedini pokret ili akciju. "Ovaj demo ukazuje na budućnost u kojoj se korisnici mogu više oslanjati na prirodni jezik za vođenje Spotovih akcija. Uloga inženjera mijenja se prema postavljanju ciljeva i zadataka", izjavio je Isaac Ross, inženjer u timu za razvoj Spota.

Robot Spot, koji je prvi put predstavljen 2016. godine, već se dokazao u zahtjevnim industrijskim okruženjima. Koristi se za nadzor i inspekciju u tvornicama automobila, na gradilištima pa čak i na lokacijama za lansiranje raketa. Njegova sposobnost kretanja po neravnom terenu i prikupljanja podataka pomoću brojnih senzora i kamera čini ga nezamjenjivim alatom u opasnim ili teško dostupnim područjima.

S novim sposobnostima zaključivanja i razumijevanja, otvaraju se vrata za primjenu Spota i u kućnom okruženju. Marco da Silva, generalni menadžer za Spota u Boston Dynamicsu, naglasio je kako će nove mogućnosti omogućiti Spotu da postane uistinu autonoman robot koji može izravno razumjeti i reagirati na probleme na radnom mjestu, ali i izvan njega.

Iz Googleovog odjela DeepMind poručuju: "Cilj je ovakvih tehnologija premostiti jaz između digitalne inteligencije i fizičkog djelovanja." Roboti, da bi bili istinski korisni u svakodnevnom životu, moraju činiti više od pukog praćenja uputa; moraju biti u stanju rasuđivati o svijetu oko sebe.

