Vaše mačke i psi dokaz su da su neke priče samo mit: Ove fotografije rastopit će i najtvrđa srca

Iako se mačke i pse često prikazuje kao prave neprijatelje, svakodnevica brojnih vlasnika pokazuje potpuno suprotno. Njihov odnos u stvarnosti uvelike ovisi o socijalizaciji, odrastanju i navikama u domu pa uz strpljenje i postupno upoznavanje vrlo lako mogu razviti bliskost i međusobno povjerenje. U mnogim slučajevima potrebno je samo vrijeme kako bi se prilagodili jedno drugome i naučili dijeliti prostor bez napetosti.

U mnogim domovima oni žive u skladnom suživotu, dijeleći prostor, hranu i omiljena mjesta za odmor. Često se može vidjeti kako se međusobno prate po stanu, spavaju jedno uz drugo ili se nježno dodiruju u trenucima odmora. Njihove zajedničke igre, znatiželjni pogledi i nježni trenuci sve češće osvajaju i društvene mreže.

Čitatelji Net.hr-a su nam poslali mnoštvo fotografija svojih kućnih ljubimaca, a mi smo izdvojili 40 nama najdirljivijih trenutaka. Na njima se mogu vidjeti njihova zajednička drijemanja do razigranih trenutaka punih energije i privrženosti. Ako ste ikada sumnjali da mačke i psi mogu biti nerazdvojni prijatelji, ove fotografije će vas u potpunosti razuvjeriti.