Veterinar upozorava: Ako mačka radi jednu stvar kad vam dođu gosti, pokušava vam nešto reći

Diljem svijeta milijuni ljudi odlučuju u svoje domove primiti kućne ljubimce, koji s vremenom postaju voljeni i neizostavni članovi obitelji. Među njima su mačke jedan od najčešćih izbora, no za razliku od pasa, njihove signale ponašanja često je teže protumačiti.

Kada vam u posjet dođu gosti, mačka se može odlučiti "sakriti" i ostati izvan vidokruga. Takvo ponašanje može biti dio njezine uobičajene rutine, ali može upućivati i na nešto ozbiljnije – stres, piše Mirror.

Zašto se mačke skrivaju?

"Skrivanje je prirodan dio mačjeg ponašanja, bilo da traže sigurno mjesto za odmor, vrebaju plijen u igri ili se jednostavno osjećaju sigurnije kada su sklonjene od pogleda. Međutim, ako primijetite da se vaša mačka skriva češće nego inače, moguće je da je pod stresom, tjeskobna ili se ne osjeća dobro. U tom slučaju preporučuje se posjet veterinaru kako bi se isključile moguće bolesti", navodi organizacija Cats Protection.

Mnogi vlasnici savjete i odgovore traže na društvenim mrežama, gdje brojni stručnjaci rado dijele svoje znanje i iskustvo. Jedan od njih je veterinar dr. Amir Anwary, koji je stekao veliku popularnost na internetu zahvaljujući videozapisima u kojima dijeli savjete i preporuke.

Osim edukativnog sadržaja, objavljuje i opuštenije videozapise u kojima, uz ples, prepričava zanimljive i ponekad zabavne situacije iz rada s životinjama i njihovim vlasnicima.

Znakovi stresa kod mačaka

U jednom od nedavnih videa osvrnuo se na znakove stresa kod mačaka: "Primjećujete li da je vaša mačka pod velikim stresom kada je vodite veterinaru ili kada vam dolaze gosti? Naime, mačke ne pokazuju stres na isti način kao psi – one se skrivaju, grebu namještaj ili se pretjerano uređuju, a većina vlasnika ne shvaća da je riječ o stresu."

Sklonost mačaka skrivanju kada su uznemirene potvrđuje i Cats Protection. Ova vodeća organizacija za zaštitu mačaka ističe: "Njihovo ponašanje može se blago promijeniti ili mogu početi raditi stvari koje vlasnici doživljavaju kao nestašluk. Zapravo, domaće mačke vrlo dobro skrivaju znakove stresa ili boli – to im je urođeno. U prirodi im takvo ponašanje pomaže da ne postanu lak plijen grabežljivcima."

Dr. Anwary ponudio je i praktičan savjet: "Jedan od najjednostavnijih načina da im pomognete jest korištenje difuzora s umirujućim feromonima. Ti proizvodi otpuštaju sintetske verzije feromona koje mačke prirodno proizvode kada se osjećaju sigurno. Potrebno je samo postaviti difuzor u prostor u kojem mačka provodi najviše vremena, a on postupno otpušta umirujuće tvari u okolinu. Mnogi ne shvaćaju koliko mačke zapravo mogu biti pod stresom – to je zaista iznenađujuće. U veterinarske ambulante dolaze s krvlju u mokraći ili si čak ližu krzno do oštećenja, što je zabrinjavajuće."

Ako imate bilo kakve sumnje u vezi s ponašanjem svoje mačke ili mislite da bi mogla biti pod stresom, preporučuje se dogovoriti pregled kod veterinara kako biste dobili stručnu procjenu i individualizirani plan liječenja.

