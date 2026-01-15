Ovo je najljepši mačak na svijetu. Vlasnica: 'S izložbama smo počeli kad je imao tri mjeseca'

Na natjecanju Svjetske mačje federacije (WCF) za 2025. godinu, abesinski mačak iz Rusije, Darlen Fleur Dalmore Black, proglašen je najljepšom mačkom na svijetu.

U konkurenciji gdje se ocjenjuje usklađenost sa standardima pasmine, gracioznost i ukupan dojam, Darlen je osvojio prestižnu titulu. Ovaj uspjeh rezultat je cjelogodišnje posvećenosti njegove vlasnice te ujedno i potvrda visokog ugleda ruske felinologije, piše Sri Lanka Guardian.

Sustav ocjenjivanja po cjelogodišnjim rezultatima

S konačnim rezultatom od 19.726 bodova, Darlen je nadmašio konkurenciju od gotovo 1500 mačaka iz cijeloga svijeta. Njegova pobjeda nije ostvarena na jednoj izložbi, već je ishod cjelogodišnje sezone natjecanja koja je zahtijevala kontinuiranu pripremu i sudjelovanje na brojnim izložbama.

Sustav ocjenjivanja Svjetske mačje federacije temelji se na zbirnim rezultatima postignutim tijekom cijele kalendarske godine, a ne na jednoj finalnoj izložbi. Kako bi ostvario pobjednički rezultat, Darlen je sudjelovao na više od četrdeset certificiranih izložbi.

Na svakoj od njih ocjenjivan je prema strogim standardima abesinske pasmine, koji uključuju procjenu tjelesne ravnoteže, mišićnog tonusa, strukture glave, položaja ušiju, izražajnosti očiju te kvalitete karakterističnog "ticked" krzna. Visok broj natjecanja, u kombinaciji s dosljedno visokim plasmanima, omogućio mu je stjecanje prednosti koja se do kraja sezone pokazala nedostižnom za konkurenciju.

Značaj rane pripreme i socijalizacije

Njegova vlasnica, Darija Gruzinova, u izjavi za ruske medije objasnila je ključne elemente pripreme. Prema njezinim riječima, priprema za izložbenu karijeru započinje u najranijoj dobi mačke.

"S izložbama smo započeli dok je bio mačić, u dobi od tri mjeseca, i već tada je postizao zapažene rezultate", izjavila je Gruzinova. Naglasila je kako je ključ uspjeha u ranoj socijalizaciji i prilagodbi na okruženje izložbenog ringa. "Mačke od najranije dobi vodimo na izložbe kako bi se naviknule na događanja i prisutnost ljudi. Važno je igrati se s njima i pokazivati im naklonost."

Takav pristup uključuje prilagodbu mačića na izložbenu pozu, putovanja automobilom radi navikavanja na transport te izlaganje bučnim i prometnim okruženjima. Gruzinova smatra da je abesinska pasmina pogodna za izložbenu karijeru zbog svoje energije, usmjerenosti na ljude i izražene želje za interakcijom. Darlenovo smireno ponašanje u ringu, unatoč nepoznatom okruženju i rukovanju sudaca, bilo je ključno za osvajanje visokih ocjena.

