Spriječite mačke da obavljaju nuždu u vrtu: 'Ovo je učinkovita barijera'

Mačke su po prirodi istraživači koji vole boraviti na otvorenom, zbog čega im se uređene cvjetne gredice i travnjaci često čine kao prikladno mjesto za obavljanje nužde.

Takvo ponašanje može biti iznimno frustrirajuće za vlasnike vrtova, važno je razumjeti da je ono dio prirodnog instinkta mačaka. One time ne žele namjerno uništiti vaše biljke, već jednostavno slijede svoje nagone, piše Express.

Budući da se svaka životinja razlikuje, neke će metode odvraćanja biti učinkovitije od drugih, neovisno o tome radi li se o vašoj ili susjedovoj mački.

Fizičke prepreke su trajno rješenje

Stručnjakinja za vrt Linda Ly na svom je blogu Garden Betty predstavila jednu od metoda za sigurno odvraćanje mačaka za koju tvrdi da nudi dugoročno rješenje.

Iako se različiti mirisi često koriste kako bi se mačke odvratile od vrta, oni ne pružaju uvijek trajne rezultate jer ih kiša ispere, a vjetar rasprši. Međutim, znatno učinkovitijim se pokazalo postavljanje fizičkih prepreka koje tlo čine neugodnim za kretanje mačaka.

Foto: Shutterstock

Mačke za obavljanje nužde preferiraju meke i rahle površine. Stoga Linda preporučuje postavljanje plastične mreže ili pletene žice preko gredica. Na taj se način stvara neravna i neugodna površina koju će mačke izbjegavati jer im osjećaj mreže pod šapama ne odgovara.

"Također, izbjegavaju šljunak i sva područja prekrivena kamenjem ili oblucima", istaknula je.

Foto: Shutterstock

Pravilna primjena mreže

Linda preporučuje korištenje šesterokutne ili četvrtaste plastične mreže otporne na UV zračenje.

"Ovaj fleksibilni materijal lako se reže i premješta. S eventualnim viškom mreže možete stvoriti učinkovitu barijeru oko mladih sadnica i osjetljivih biljaka kako biste ih zaštitili i od drugih štetočina", objasnila je.

Međutim, ključna je pravilna metoda postavljanja. "Ovo je učinkovito i dugoročno rješenje. Umjesto postavljanja ograde okomito, izrežite je na potrebnu veličinu i položite izravno na tlo u gredicama. Biljke mogu rasti kroz nju i oko nje, a mreža se po potrebi može ukloniti ili premjestiti", savjetuje Linda.

Za dodatnu zaštitu gredica, rubove je moguće obrubiti sitnim šljunkom ili krupnijim kamenjem. Također je moguće dodati dekorativne elemente poput komada keramike ili školjki po površini tla kako bi ono postalo "manje privlačno mačkama" i odvratilo ih od kopanja.

