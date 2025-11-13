Ovaj mačak pije vodu samo na jedan način: Ništa od zdjelica, ima ovaj neobičan ritual

Vlasnici mačaka često svjedoče neobičnim i jedinstvenim navikama svojih ljubimaca, no rijetko koja navika privuče toliku pažnju kao specifičan način hidratacije. Dok se većina mačaka zadovoljava vodom iz zdjelice, jedan je mačak postao internetska senzacija zbog svoje sklonosti pijenju vode isključivo pod tušem, što je njegovu vlasnicu potaknulo da podijeli ovu neobičnu scenu s korisnicima društvenih mreža, prenosi Newsweek.

Viralna snimka objavljena na TikToku prikazuje mačka Payu kako mirno sjedi u kadi. Njegova vlasnica usmjerava mlaz vode iz tuša izravno prema njemu, a on strpljivo otvara usta i pije.

"Zamislite da osobi koja vam čuva mačku morate objasniti da je ovo jedini način na koji će piti vodu", piše u opisu videa.

U drugom dijelu snimke, Payina sestra također se pojavljuje u kadi, no po njezinom izrazu lica vidi se zbunjenost i neslaganje s ovim neobičnim ritualom hidratacije.

Koliko je vode mačkama zaista potrebno?

Iako su mačke poznate po svojoj izbirljivosti, pravilan unos vode ključan je za njihovo zdravlje. Količina vode koja im je potrebna uvelike ovisi o njihovoj prehrani.

Mačke koje jedu mokru hranu većinu tekućine unose kroz obroke pa će možda piti manje, dok će one koje se hrane pretežno suhom hranom imati potrebu za znatno većom količinom vode iz zdjelice. No, bez obzira na prehranu, ključno je osigurati da vaša mačka uvijek ima pristup svježoj i čistoj vodi.

Foto: Freepik

Savjeti za poticanje hidracije

Stručnjaci savjetuju postavljanje nekoliko zdjelica s vodom po kući kako bi im uvijek bila dostupna. Važno je držati zdjelice s vodom podalje od posude s hranom ili pijeska kako bi se izbjegla kontaminacija.

Okvirne smjernice za dnevni unos vode su sljedeće:

Mačići do tri mjeseca starosti: oko 70 mililitara

Šestomjesečni mačići: oko 150 mililitara

Prosječna odrasla mačka: oko 200 mililitara

Velike pasmine mačaka: oko 340 mililitara

Ako primijetite da vaša mačka ne pije dovoljno, pokušajte vodu učiniti primamljivijom dodavanjem kapi soka od tune. U slučaju da problem potraje, obavezno se posavjetujte s veterinarom.

Video je u kratkom roku postao viralan te je do sada prikupio preko devet milijuna pregleda i više od 1,8 milijuna lajkova. U komentarima su brojni korisnici podijelili jednako neobične navike svojih ljubimaca. Jedna korisnica, Kkristenannn, komentirala je: "Kako ste uopće otkrili da ovo pali?"

Dominique Lafond, koja inače čuva kućne ljubimce, podijelila je svoje iskustvo: "Čuvam mačku koja pije vodu isključivo iz vaze, i to samo ako je češkate po lijevom uhu i govorite joj da je prekrasna. Apsurdno je i obožavam to".

