Kaos u BiH: Huligani napali gostujuće navijače na utakmici futsala

Nevjerojatne scene dolaze nam iz susjedne Bosne i Hercegovine, gdje je utakmica između futsal momčadi Borca iz Banje Luke i Bubamare iz Cazina prekinuta zbog navijača.

Kako piše Klix.ba, dva kluba sastala su se u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine, a ekipu Bubamare bodrila je i skupina gostujućih navijača. No, na samom početku utakmice dogodile su se kaotične scene kada je skupina huligana, za koje se pretpostavlja da su domaći navijači Borca, ušla na tribine i maskirana napala goste iz Cazina. Tom su prilikom nosili fantomke.

Na teren su letjele stolice, a snimatelj utakmice, koja se izravno prenosila na YouTubeu, sklonio je kadar kako se ne bi vidjelo što se događa. Kako doznaje Klix.ba, jedan je navijač odvezen u bolnicu nakon što mu je razbijena glava.

Doznaje se i da su huligani pobjegli nakon napada, a policija je na terenu te ih pokušava locirati i identificirati uz pomoć videonadzora. Također, doznaje se da gostujući navijači nisu bili najavljeni za ovu utakmicu.

Utakmica je odmah prekinuta, a nakon ovakvih scena Borac će vjerojatno odgovarati zbog propusta u organizaciji.