OBOSTRANA UPALA PLUĆA /

Dačić hitno prebačen u bolnicu, stanje mu se naglo pogoršalo: Priključen je na aparate

Dačić hitno prebačen u bolnicu, stanje mu se naglo pogoršalo: Priključen je na aparate
Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Dačiću se stanje naglo pogoršalo tijekom posljednjih nekoliko dana, zbog čega je u srijedu primljen na bolničko liječenje

25.2.2026.
22:12
danas.hr
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Predsjednik SPS-a i srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić hitno je hospitaliziran i priključen je na aparate, javlja Telegraf.rs. Dačić (60) već godinama boluje od šećerne bolesti, ali i drugih pridruženih problema.

Dačiću se stanje naglo pogoršalo tijekom posljednjih nekoliko dana, zbog čega je u srijedu primljen na bolničko liječenje.

Kako javljaju srbijanski mediji liječnici su mu dijagnosticirali obostranu upalu pluća, a zdravstveno stanje dodatno se pogoršava u posljednjih nekoliko sati.

Očekuje se da će ministra Dačića u bolnici posjetiti najbliži suradnici, članovi Vlade, kao i predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

