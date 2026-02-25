Dačić hitno prebačen u bolnicu, stanje mu se naglo pogoršalo: Priključen je na aparate

Predsjednik SPS-a i srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić hitno je hospitaliziran i priključen je na aparate, javlja Telegraf.rs. Dačić (60) već godinama boluje od šećerne bolesti, ali i drugih pridruženih problema.

Dačiću se stanje naglo pogoršalo tijekom posljednjih nekoliko dana, zbog čega je u srijedu primljen na bolničko liječenje.

Kako javljaju srbijanski mediji liječnici su mu dijagnosticirali obostranu upalu pluća, a zdravstveno stanje dodatno se pogoršava u posljednjih nekoliko sati.

Očekuje se da će ministra Dačića u bolnici posjetiti najbliži suradnici, članovi Vlade, kao i predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

